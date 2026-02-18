諾羅病毒傳染力強 基市衛生局提醒預防三大原則
賴清德總統今天上午在台南宮廟發放福袋，廟方人員疑似感染諾羅病毒嘔吐。基隆市衛生局說，春節期間是腸胃道傳染病流行高峰期，去年春節前後發生6件疑似食品中毒，多與聚餐及共食行為有關，其中一起案件人數多達30多人，就與諾羅病毒相關，提醒市民務必特別注意飲食衛生與手部清潔。
賴總統上午在台南祀典武廟發放福袋，廟方主委林培火突然嘔吐，立刻退到講台後方休息；賴總統說，林培火家裡有人得到諾羅病毒，可能受到影響。
基隆市衛生局長張賢政表示，諾羅病毒是一種傳染力極強的病毒性腸胃炎病原，只需極少量病毒即可致病，且可經由受汙染的食物、器具或人與人接觸傳播，稍有不慎即可能引發集體食物中毒事件。
衛生局呼籲食品從業人員及市民，務必落實「勤洗手、熟食、不生食」三大原則；食品業者應嚴格把關作業流程，於接觸食材前、如廁後，以及處理生熟食之間，皆須以肥皂搭配流動清水澈底洗淨雙手；如從業人員出現腹瀉、嘔吐、發燒等疑似症狀，應立即停止從事食品接觸及製備工作，並加強廚房器具、門把及公共空間的定期清潔與消毒，以降低病毒傳播風險。
基隆市去年春節前後發生6件疑似食品中毒案件，部分案件與聚餐及共食行為有關，例如其中一起案件人數多達30餘人，就與諾羅病毒相關。顯示節慶期間飲食風險相對提高，提醒市民務必特別注意飲食衛生與手部清潔。
另提醒，春節應景餐食多有海鮮及冷盤，民眾用餐時應注意餐食及飲用水須澈底煮熟；共餐時應使用公筷母匙，避免病毒於餐桌上交叉傳播。
延伸閱讀
