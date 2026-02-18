快訊

今彩539第115043期開獎

中央社／ 台北18日電

今彩539第115043期開獎，中獎號碼12、10、08、33、32。3星彩中獎號碼025，4星彩中獎號碼3591。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

