快訊

大樂透獎號出爐！6碼全中馬上發財 億元富翁可能就是你

宜蘭礁溪鄉長張永德過勞傳身體不適 住院治療恢復中

挪威極光團客控行李遺失「一套衣服穿12天」 旅行社：僅少部分未找回

聽新聞
0:00 / 0:00

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」須注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天是大年初二，為24節氣中的「雨水」，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感受氣溫變化。圖為台北車站周邊。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
今天是大年初二，為24節氣中的「雨水」，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感受氣溫變化。圖為台北車站周邊。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

今天是大年初二，為24節氣中的「雨水」，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感受氣溫變化。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，夜晚氣溫降低，如果突然有陣風吹過來，很多人就會發抖、打冷顫，就是身體熱量被帶走的警訊，如果又有冷風一吹、下點小雨，將帶走更多熱能，恐誘發心肌梗塞、腦中風，務必提高警覺。

為何常在夜裡感覺身體寒冷，林謂文解釋，白天時，身體處在活動狀態，此時燃燒脂肪、血壓上升、代謝速度快、精神較佳，因此體溫稍高一些，感覺沒那麼冷。但晚上活動力下降，且多保持在休息狀態，代謝速度隨之降低，體溫也會降低一些，若晚上氣溫偏低，特別是半夜至清晨又有輻射冷卻效應影響，就會覺得特別冷。

林謂文說，人體體感溫度受氣溫、濕度及風速影響，若在低溫、潮濕、風速大的環境下，自律神經會讓血管收縮，保留住身體熱能。此時，應注意身體保暖，尤其是在室內，一般民眾往往忽略保暖，增加病毒感染風險，甚至寒冷環境使血壓飆高，增加心肌梗塞、腦中風風險，建議保暖時應使用圍巾、帽子，而發抖、打冷顫為「現在真的冷了」的警訊，一定要多加留意。

至於，年節期間也常見上呼吸道感染、腸胃炎等症狀。林謂文提醒，氣溫降低時，年長者也容易引起肺炎、慢性阻塞性肺病等，年節外出走春，針對高齡、三高、心腦疾病等患者需多加注意，一旦身體不適應盡速就醫。

氣溫 保暖 心肌梗塞 春節 馬年

延伸閱讀

彰化縣去年心肌梗塞揭大數據 男性占8成、最年輕才34歲

陳光復跌倒腦溢血一度心跳停止 蘇一峰：如缺氧過久「植物人機率高」

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

相關新聞

挪威極光團客控行李遺失「一套衣服穿12天」 旅行社：僅少部分未找回

有民眾報名挪威12日極光團旅遊，團員今天返台控訴遭遇班機延誤、行李遺失、行程有落差。旅行社回應，已提供部分補償，後續會持...

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」須注意

今天是大年初二，為24節氣中的「雨水」，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感...

紅豆食府天母店疑爆食物中毒！8人用餐後上吐下瀉 市府令停業整改

紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，北市衛生局證實，目前已有8位民眾身體不適就醫，已達停業標準，上午...

團費21萬！遊挪威遇飛機故障、行李不見 團員控旅行社「只願賠千元」

有民眾特地花了21萬，向旅行社報名挪威12日遊，但出發時搭乘的航空公司機械故障，導致多增加一次轉機，歷經波折抵達挪威，結...

武廟主委嘔吐噴濺…外界憂賴總統恐染諾羅 疾管署揪「這點」：風險低

今年農曆新年不平靜，澎湖縣長陳光復跌倒昏迷，而賴清德總統今在拜廟行程中，祀典武廟主委林培火疑似感染諾羅病毒，一時嘔吐到賴...

捲筒衛生紙用完別急著丟！紙芯秒成「乾衣神物」 2招防衣服變形

根據日媒otonanswer報導，捲筒衛生紙用完後，通常許多人都會順手把紙捲芯丟進垃圾桶，但日本生活用品大廠大王製紙elle air（エリエール）近期在官方TikTok提醒，其實這個看起來沒什麼作用的紙筒，還有意想不到的功能，堪稱「低成本小幫手」，讓不少網友直呼「原來還能這樣用」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。