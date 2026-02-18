北榮院長陳威明率領歐佳、歐巴拜年 敬祝大家新年快樂、闔家平安順心

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明於醫院臉書貼出，他與新任輔助治療犬歐佳(Olga)的合照，敬祝大家新年快樂、闔家平安順心。圖／取自臺北榮民總醫院臉書
台北榮總院長陳威明於醫院臉書貼出，他與新任輔助治療犬歐佳(Olga)的合照，敬祝大家新年快樂、闔家平安順心。圖／取自臺北榮民總醫院臉書

今年適逢農曆新年，台北榮總院長陳威明於「臺北榮民總醫院」臉書特別祝福，所有的好朋友們新年快樂、馬歲平安。陳威明更貼出與新任輔助治療犬歐佳(Olga)的合照，並指出北榮第一隻輔助治療犬歐爸（OBa)，已於去年9月正式退休，目前由歐佳(Olga)接任。歐佳於小年夜剛過4歲生日，已穩健地承擔起陪伴病人的任務。

陳威明說，歐爸退休後轉為北榮志工，仍不時回到醫院關心大家。牠一直是院內深受歡迎的一員，在醫療工作高度壓力的環境中，牠為同仁與病人帶來溫暖與歡樂。陳威明並於文章最後署名，「威明與歐爸、歐佳，以及所有北榮同仁，敬祝大家新年快樂、闔家平安順心。」

台北榮總作為最有「溫度」的醫院，大德病房於民國108年1月引進導盲犬轉職為輔助治療犬，當時歐爸（OBa)成為全台第一隻輔助治療犬，並駐點在安寧病房，更陪伴、療癒無數病人及家屬。截至去年9月，Oba在北榮已工作6年，當時院方為Oba舉行盛大的退休儀式，現場湧入4、500人一起歡送Oba。

陳威明當時表示，心中對Oba的退休充滿不捨，他代表台北榮總及分院共約一萬多名員工，向Oba表達最高的敬意與謝意，因Oba在北榮服務6年，幫助了無數的病人，歐巴將成為榮總永遠的員工及志工，繼續帶來溫暖與歡笑。

陳威明說，Oba為全台第一隻醫療輔助犬，去年9月時，年齡為10歲榮退，換算人的年齡已是70歲，「Oba」名字在韓語中是女生稱呼親密的哥哥。如今Oba退休，他承諾oba退休到終老有任何需要都會私人負擔，當時也見證了新任輔助治療犬歐佳(Olga)的交接儀式。

台北榮總院長陳威明說，歐爸退休後轉為北榮志工，仍不時回到醫院關心大家。一直是院內深受歡迎的一員。圖／取自臺北榮民總醫院臉書
台北榮總院長陳威明說，歐爸退休後轉為北榮志工，仍不時回到醫院關心大家。一直是院內深受歡迎的一員。圖／取自臺北榮民總醫院臉書
台北榮總院長陳威明與歐爸、歐佳，以及所有北榮同仁，敬祝大家新年快樂、闔家平安順心。圖／取自臺北榮民總醫院臉書
台北榮總院長陳威明與歐爸、歐佳，以及所有北榮同仁，敬祝大家新年快樂、闔家平安順心。圖／取自臺北榮民總醫院臉書

