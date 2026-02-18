陳光復跌倒、廟宇主委嘔吐...醫曝3原因醫院年節狀況多 年後住院潮恐加劇

今年過年接連發生澎湖縣長陳光復跌倒、廟宇主委劇烈嘔吐、民眾走春昏倒等事件，聯合醫院中興院區醫師姜冠宇直言，春節假期容易生活作息不定、情緒壓力上升、延誤就醫等問題，對於衛福部次長林靜儀身稱ICU床位仍有空房，他也直言，過年突發狀況多加上醫療人力也會減少，與床位夠不夠，一點關係都沒有。

姜冠宇表示，春節期間容易出現暴飲暴食、過量飲酒、作息不規律，可能導致急性胰臟炎發作和血壓上升，更與交通事故帶來的創傷、免疫力下降有關，人群暴露也會讓感染機率自然上升。

姜冠宇說，除了生活形態影響外，情緒壓力也會提升，包含親戚互動的社會壓力、年節送禮財務壓力、情緒變化可能增加心腦血管事件風險，研究都顯示會出現相似現象加上有些傳統長輩會認為年節住院就醫會影響新年運勢，加上有些醫院門診、診所休息，導致延遲就醫更加嚴重比例暴增，春節後恐還有一波急診住院潮。

而日前有急診醫師發文透露，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收，卻遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」，雙北ICU仍有空床，姜冠宇直言，過年急診與收住院忙不忙跟留有多少床，一點關係都沒有，過年因各種原因出事機率自然高。

