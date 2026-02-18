彰化縣去年心肌梗塞揭大數據 男性占8成、最年輕才34歲

春節連假期間，白天與夜間的氣溫變化甚大，民眾須提防急性心肌梗塞。根據彰化縣消防局統計去年來的心肌梗塞患者案例，11月至隔年3月是案件的主要好發季節，男性患者高達82%，41歲至64歲的中壯年族群占約50%，最年輕才34歲，這群人多為家庭經濟支柱，尤須特別注意。

彰化縣消防局表示，急性心肌梗塞是供應心臟血液的冠狀動脈突然阻塞，導致心肌缺氧、壞死，因此心肌梗塞發作時，每一秒鐘都是與死神的拔河。根據美國國家心血管資料庫的研究顯示，若能在90分鐘內完成緊急冠狀動脈介入治療（PCI），可以降低將近一半的死亡率。

彰化縣消防局2019年率全國之先，全面在救護車配置12導程心電圖機，救護人員在現場就可以先執行12導程心電圖，並與縣內各醫院啟動「到院前12導程心電圖傳輸系統」，迄今已成功搶救512名急性心肌梗塞患者。

彰化縣消防局今天公布1份「到院前12導程心電圖傳輸系統」分析報告顯示，急性心肌梗塞案例有高達82%的為男性患者，男性患者年齡中位數為63歲，女性則為72歲，最年長為88歲，但最年輕的僅有34歲，令人警惕的是，發病族群已非傳統認知的「高齡族群」，41歲至64歲的中壯年族群佔比高達50%，這群人多為家庭經濟支柱，卻常因工作忽略初期症狀而延誤就醫。

報告指出，其中有超過8成的患者在發生當下都有胸悶、胸痛、冒冷汗及呼吸喘等典型症狀，而11月至隔年3月是案件的主要好發季節，其中11月更是全年最高峰，代表入秋轉冬的氣溫變化，的確容易誘發急性心肌梗塞的發生，9月份案件數雖然最少，但仍不可掉以輕心。

消防局表示，依衛生福利部建議，病患從進急診到醫院啟動心導管室時間應低於90分鐘，而彰化縣的平均啟動時間只有64分鐘，遠優於衛福部規定的90分鐘標準，時效大幅縮短28.89%，其中最快案例更創下32分鐘的驚人紀錄。可見彰化縣的12導程心電圖傳輸系統確實能在危急時刻發揮功效，讓急性心肌梗塞患者獲得最即時的治療。

彰化縣消防局表示，「到院前12導程心電圖傳輸系統」能發揮最大功效要歸功於消防局救護人員與縣內各醫療院所團隊合作的成果，特別提醒民眾若出現胸悶、胸痛、冒冷汗及呼吸喘等典型症狀，應監速就醫或撥打119求救，切勿延誤就醫。

彰化縣消防局2019年率全國之先，全面在救護車配置12導程心電圖機，迄今已成功搶救512名急性心肌梗塞患者。圖／消防局提供