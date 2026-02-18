紅豆食府天母店疑爆食物中毒！8人用餐後上吐下瀉 市府令停業整改
紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，北市衛生局證實，目前已有8位民眾身體不適就醫，已達停業標準，上午即要求業者停業，並派員稽查，發現有冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新共4項缺失，要求限期改善，21日未改善或食品有驗出病原菌判定屬食品中毒事件，最高可處2億元。
衛生局表示，昨日接獲市轄醫療機構通報，有八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的「冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎班、紹興豬腳」等餐食後，昨上午陸續出現「腹瀉、腹痛、嘔吐」等症狀，已達台北市通報6人以上停業規定，今天上午通知停業。
衛生局表示，8名消費者中，共有4人內用、4人外帶，潛伏期約10至22小時，就醫後全數均已返家，也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。
衛生局指出，目衛生缺失事項，期屆複查如不符合規定，將依違反「食安法」第8條及第44條可處6萬到2億元罰鍰，後續如檢出病原菌判定屬食品中毒事件，按違反同法第15條及第44條，可處6萬到2億元罰鍰。
衛生局強調，業者需完成所有工作人員教育訓練，提具改善措施，經衛生局審查暨衛生缺失複查合格始得復業，提醒如有消費爭議，可洽各縣市衛生各縣市消費者保護中心申訴。
