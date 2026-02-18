快訊

紅豆食府天母店除夕疑爆食物中毒！8人上吐下瀉 遭令停業整改

「吐一吐就好」嘔吐噴濺到賴總統 武廟主委致歉：忍不住歹勢啦

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

聽新聞
0:00 / 0:00

紅豆食府天母店疑爆食物中毒！8人用餐後上吐下瀉 市府令停業整改

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
紅豆食府除夕有八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的餐食出現上吐下瀉狀況，衛生局要求餐廳停業整改。圖／取自餐廳官網
紅豆食府除夕有八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的餐食出現上吐下瀉狀況，衛生局要求餐廳停業整改。圖／取自餐廳官網

紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，北市衛生局證實，目前已有8位民眾身體不適就醫，已達停業標準，上午即要求業者停業，並派員稽查，發現有冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新共4項缺失，要求限期改善，21日未改善或食品有驗出病原菌判定屬食品中毒事件，最高可處2億元。

衛生局表示，昨日接獲市轄醫療機構通報，有八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的「冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎班、紹興豬腳」等餐食後，昨上午陸續出現「腹瀉、腹痛、嘔吐」等症狀，已達台北市通報6人以上停業規定，今天上午通知停業。

衛生局表示，8名消費者中，共有4人內用、4人外帶，潛伏期約10至22小時，就醫後全數均已返家，也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。

衛生局指出，目衛生缺失事項，期屆複查如不符合規定，將依違反「食安法」第8條及第44條可處6萬到2億元罰鍰，後續如檢出病原菌判定屬食品中毒事件，按違反同法第15條及第44條，可處6萬到2億元罰鍰。

衛生局強調，業者需完成所有工作人員教育訓練，提具改善措施，經衛生局審查暨衛生缺失複查合格始得復業，提醒如有消費爭議，可洽各縣市衛生各縣市消費者保護中心申訴。

衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供
衛生局也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。圖／衛生局提供

北市 天母 食安 衛生局

延伸閱讀

「紅豆食府」吃到飽回歸！ 30道上海料理+點心「868元無限續點」 高CP值2大分店「平日限定」開跑

廈門知名足浴店突停業 不少金門民眾高額儲值恐求償無門

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

護理師猛拍打病嬰腹部嗆「死白目」 她不滿被停業1個月...判決曝

相關新聞

團費21萬！遊挪威遇飛機故障、行李不見 團員控旅行社「只願賠千元」

有民眾特地花了21萬，向旅行社報名挪威12日遊，但出發時搭乘的航空公司機械故障，導致多增加一次轉機，歷經波折抵達挪威，結...

紅豆食府天母店疑爆食物中毒！8人用餐後上吐下瀉 市府令停業整改

紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，北市衛生局證實，目前已有8位民眾身體不適就醫，已達停業標準，上午...

武廟主委嘔吐噴濺…外界憂賴總統恐染諾羅 疾管署揪「這點」：風險低

今年農曆新年不平靜，澎湖縣長陳光復跌倒昏迷，而賴清德總統今在拜廟行程中，祀典武廟主委林培火疑似感染諾羅病毒，一時嘔吐到賴...

吐一吐就好？ 武廟主委中鏢諾羅病毒 醫師示警：傳染力超強

賴清德總統上午在台南參拜武廟祈福，廟方主委林培火突感不適嘔吐，波及一旁的賴總統。林培火後來接受媒體採訪時表示，「吐一吐就...

陳光復跌倒...醫曝3原因醫院年節狀況多 年後住院潮恐加劇

今年過年接連發生澎湖縣長陳光復跌倒、廟宇主委劇烈嘔吐、民眾走春昏倒等事件，聯合醫院中興院區醫師姜冠宇直言，春節假期容易生...

彰化縣去年心肌梗塞揭大數據 男性占8成、最年輕才34歲

春節連假期間，白天與夜間的氣溫變化甚大，民眾須提防急性心肌梗塞。根據彰化縣消防局統計去年來的心肌梗塞患者案例，11月至隔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。