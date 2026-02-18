武廟主委嘔吐噴濺…外界憂賴總統恐染諾羅 疾管署揪「這點」：風險低

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台南祀典武廟主委林培火（前排右三）突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，林疑似感染諾羅病毒導致嘔吐。記者袁志豪／攝影
今年農曆新年不平靜，澎湖縣長陳光復跌倒昏迷，而賴清德總統今在拜廟行程中，祀典武廟主委林培火疑似感染諾羅病毒一時嘔吐到賴清德總統身上，另在屏東南州精明寶宮時，還有老婦熱暈。總統賴清德今在Threads發文提醒，民眾應認真看待自己的身體健康。衛福部疾管署最新統計，大年初一急診腹瀉疫情較除夕上升，兩天合計近5000人次就醫，其中近9成是諾羅病毒所致。

疾管署統計，腹瀉方面，今年初一2596人次，較除夕2256人次，上升15.1%，但較去年初一6755，減少61.6%，但較2024年的1889人次，增加37.4%，又較2023年2708人次，減少4%。然而，最近腹瀉群聚接近9成，占比約88%都是諾羅病毒所致。

至於，祀典武廟主委林培火疑似感染諾羅病毒一時嘔吐，並吐到賴清德總統身上，外界憂心，賴清德恐感染諾羅病毒。對此，衛福部疾管署發言人林明誠說，他當時不在現場，但諾羅病毒傳播風險確實蠻高的，所幸，總統所在的場合是一個戶外開放空間，相對安全，感染機會相較密閉空間低。

林明誠說，諾羅病毒傳染的途徑，多經由吃進去、吸進去為主，即便衣服、皮膚遭到含有諾羅病毒的嘔吐物噴濺，並不會增加感染風險，但仍提醒處理髒汙衣物時，必須多加注意。

若要避免感染諾羅病毒，需注意五大原則。林明誠表示，第一、注意個人衛生，因諾羅病毒用酒精是殺不死的，尤其是備餐跟用餐前，一定要用肥皂洗手。第二、食材需充分煮熟，由於諾羅病毒無法存活在超過攝氏85度的環境，因此，最好食用熟食，甚至冷掉的菜也應復熱食用，避免交叉汙染。第三、食用的蔬果一定要洗乾淨。

第四、若家裡有人吐了或汙染衣物、床單，一定要用5000ppm的漂白水徹底，也就是用漂白水一瓶蓋約20CC，並加入一公升的清水稀釋消毒。最後，如果有人讚密閉空間、公共場所等人多的地方嘔吐，建議應立即戴口罩，避免吸入病毒，預防飛沫傳染，以降低感染風險。

另，類流感初一急診就醫為3313人次，較前一天2729人次，上升21.5%，但較去年初一5558人次，減少40.4%，較前年5686人次減少41.7%，也較2023年3646人次，減少9.1%。

林明誠說，大年初一類流感與腹瀉疫情較上升原因，主要是民眾除夕多群聚用餐、打麻將等，只要其中有人有感染類流感或諾羅病毒，很容易傳染給其他人，造成就醫患者增加，並提醒手部衛生非常重要。

不過，今年除夕、大年初一類流感及腹瀉疫情相較去年年節低，林明誠分析，就類流感與流感部分來說，原因是前一波於秋冬季節已出現疫情，民眾多半已有抗體，且今年流感疫苗打得很好，疾管署也一而再、再而三的連續二、三個月宣導呼吸道防護，提高民眾自我保護意識等都有關係。

林明誠說，今年除夕、大年初一類流感及腹瀉患者雖然不少，但西醫診所、醫院加開門診，又開設周日及國定假日輕急症中心(UCC)，讓許多患者分散就醫，依監測統計，雖然還是有民眾至急診就醫，但待床時間大幅減少，急診壅塞情形較去年趨緩。

祀典武廟主委林培火（右三）疑似感染諾羅病毒一時嘔吐，並吐到賴清德總統身上，外界憂心，賴清德恐感染諾羅病毒。衛福部疾管署發言人林明誠說，他當時不在現場，但諾羅病毒傳播風險確實蠻高的，所幸，總統所在的場合是一個戶外開放空間，相對安全，感染機會相較密閉空間低。記者袁志豪／攝影
