吐一吐就好？ 武廟主委中鏢諾羅病毒 醫師示警：傳染力超強

賴清德總統上午在台南參拜武廟祈福，廟方主委林培火突感不適嘔吐，波及一旁的賴總統。林培火後來接受媒體採訪時表示，「吐一吐就好」。對此，有醫師警告，諾羅病毒並非輕症，絕不是吐一吐就好，尤其春節期間更應加強防範。

賴總統上午在武廟參香時，一旁的主委林培火突然身體不適，雖用手摀住嘴巴，但仍無法完全阻擋嘔吐物，部分噴濺至賴總統身上。林培火接受媒體採訪時說，他的媳婦跟兒子得諾羅病毒，他可能也被感染，吐一吐就好了，不打算就醫，讓身體自然恢復。

「傑足先登傑登醫師」粉專表示，當事人說「吐一吐就沒事了」，其實多數情況，並不是這樣，因為諾羅病毒沒有想像中的那麼簡單，症狀很激烈，病毒傳染力極強，只需10到100個病毒顆粒即可感染，成人與兒童都難倖免。

諾羅病毒感染後常伴隨劇烈嘔吐、水瀉，部分患者還可能出現發燒、全身痠痛，症狀多維持一至三天甚至更久。

防疫重點包括，一旦衣物或身體接觸嘔吐物，應立即更換衣物並用高溫清洗；徹底用肥皂與清水洗手，必要時直接沐浴；環境消毒以含氯漂白水或次氯酸水為主，一般環境建議1:50（1000ppm）稀釋漂白水，嘔吐物汙染處則需1:10（5000ppm）高濃度消毒，清理時務必戴手套避免直接接觸。

專家提醒，春節及人潮密集場合如廟宇參拜、聚餐，共食或近距離接觸均易造成病毒擴散，民眾應加強手部衛生與環境清潔，保持警覺，確保過年期間健康平安。