台北室內合唱團攜手作曲家林桂如 挑戰觀演關係

中央社／ 台北18日電

台北室內合唱團將推出「島嶼上沒有四十四隻石獅子音樂會，邀請作曲家林桂如創作，挑戰觀演關係，觀眾將可以親身體驗合唱團團員穿梭身邊，音浪從耳邊一波波而來的奇幻音樂體驗。

音樂會名稱「島嶼上沒有四十四隻石獅子」聽起來神祕又拗口，林桂如接受中央社專訪時說，這是她與導演洪千涵在發想過程中的「數字練習」，「一開始是為了培養默契，想說拿數字來玩，比如想到『1』會聯想到什麼？」練習最後聚焦到數字「4」，發現這數字太有趣，於是開始發展。

林桂如說在台灣文化中，「四」是禁忌，諧音接近死亡；但在音樂上，它是穩定的四度；「四」也象徵四平八穩；「台灣四面八方都臨海，但島嶼受到的無形威脅如天災、戰爭壓迫等等也都存在。」林桂如將這些聯想轉化為音樂，隱含在聲響的流動中，展開一場關於合唱、聲音與空間的實驗。

台北室內合唱團是國內少見演唱功力穩定，卻又願意接受新挑戰的合唱團，這次沒有分台上台下，16名團員不再只是盯著指揮唱歌，而是在走位與移動中保持呼吸穩定演出。團員也會排成一列邊前行邊歌唱，歌聲會落在觀眾的頭頂上，也會在左右兩側，觀眾將會被聲音「包裹」起來。

合唱離不開文字，但林桂如這次刻意減少語言的分量，希望觀眾不要為歌詞而分心，「這次樂曲混雜中文、台語與原住民語，甚至借用了詩人葉覓覓的詩句，但這些語言更多是作為聲音而存在。」林桂如希望透過音樂的運動，讓觀眾即便聽不懂詩句，也能感受到島嶼的生命力。

為了演出需要，林桂如先打預防針，「觀眾可能會與對面的陌生觀眾對上眼。」林桂如也說，坐在不同的位置，觀眾會聽到的敘事和感受也會不一樣，「歡迎大家二刷或三刷，選擇不同的座位，感受在被音浪轟炸的獨特體驗，也很期待這部作品能讓不熟悉當代音樂或合唱的人，重新認識聲響的力量。」

台北室內合唱團「島嶼上沒有四十四隻石獅子」音樂會將3月27日到3月29日演出，地點在兩廳院實驗劇場。

音樂會 觀眾 獅子

