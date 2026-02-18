遇水則發！台東婦人連日夢見家中漏水 買刮刮樂中100萬元

台東一名婦人連日夢到家裡水管漏水，她聽從家中長輩建議到彩券行試手氣討吉利，僅隨手挑了1張 「1200萬大吉利」，幸運刮中100萬元，她笑得合不攏嘴表示，原來夢見漏水是帶財吉兆，加上家中媳婦正好懷孕的好運助攻，讓她這位「準阿嬤」刮中大獎。

台灣彩券公司表示，1200萬大吉利共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元；統計至17日，已刮出3個1200萬元、52個100萬元。

台東縣成功鎮忠智里民權路30號的「億彩彩券行」代理人陳小姐轉述，幸運刮中「1200萬大吉利」貳獎100萬元的是年約50歲女性，當天幸運兒剛好經過彩券行，向她分享最近夢到奇妙的徵兆，這幾天總夢見家裡水管漏水，地板濕成一片，正當婦人覺得困擾時，家裡的老人家笑稱：「夢見水就是帶財，這是好事要臨門了！」於是婦人決定來彩券行試手氣討吉利，隨手挑了1張 「1200萬大吉利」，就幸運刮中100萬。

她笑得合不攏嘴表示，原來夢見漏水是帶財吉兆，加上家中媳婦正好懷孕的好運助攻，讓她這位「準阿嬤」刮中大獎。

除此之外，新北市也有一對兄妹幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元。新北市板橋區溪崑二街80號1樓的「添好運發發發彩券行」代理人唐小姐說，刮中百萬獎項的是一對年約30歲的兄妹，這對兄妹因看到有人在土城某間彩券行刮中「2000萬超級紅包」的100萬元，燃起刮到大獎的鬥志。

兄妹倆隔天特地騎車到住家附近的彩券行晃晃，他們看彩券行的老闆長相很有福氣，長得有點像財神爺，加上店內供奉彌勒佛，因此就進到店裡並且聽代理人建議挑選了一本2000元的刮刮樂，兩人正在店內準備開刮的同時，又碰巧遇到有別的客人向代理人分享刮中100萬元的消息，聽了更是信心大增，兄妹果真幸運刮中100萬元大獎；兩位百萬得主甚至在店內彼此打招呼、互相恭喜彼此。

台彩指出，2000萬超級紅包共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元；統計至17日，已刮出2個2000萬元、114個100萬元。