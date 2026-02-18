玉山高山奇景 一條步道全是「馬」 挑戰高難度登山能力
馬年話題延燒到高山。玉山國家公園內竟藏著一條「滿滿都是馬」的經典登山路線，不論是駒盆山、馬西山、馬利加南山，還是馬博拉斯山、馬利亞文路山，山名幾乎清一色都帶著「馬」字，讓人不禁好奇：玉山真的這麼多馬嗎？
答案其實和動物無關，而是語言與歷史的巧合。玉管處說，這條被山友稱為「馬字輩集中地」的路線，正是知名的馬博拉斯橫斷步道。沿線山名多源自布農族傳統地名，日治時期以日文拼音記錄，戰後再轉為漢字音譯，才讓「馬」字頻頻出現，並非山形像馬，也不是山上真有馬群出沒。
馬博拉斯橫斷步道之所以經典，不只因為名字特別，更因為難度極高。玉管處說，該路線屬於難度第五級的偏遠長天數縱走，地形原始、氣候變化大，單趟行程通常需8天以上，必須具備良好體能、地圖判讀能力、負重行進經驗與風險評估能力，絕非過年走春或親子健行路線。
不過，對暫時無法上山的民眾來說，也能先當個「沙發旅人」。玉管處建議，民眾可先上官網認識路線背景，了解沿途景觀、山屋位置與行程規畫，等準備充足、條件成熟，再挑戰這條「一走就是一整排馬」的高山經典路線。
玉管處也提醒，高山步道風險高，切勿因話題有趣就貿然嘗試，行前充分蒐集資訊、評估自身能力，才是親近山林最安全、也最長久的方式。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。