快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山高山奇景 一條步道全是「馬」 挑戰高難度登山能力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬西山山頂拍攝到的觀音圈景觀。圖／玉管處提供
馬西山山頂拍攝到的觀音圈景觀。圖／玉管處提供

馬年話題延燒到高山。玉山國家公園內竟藏著一條「滿滿都是馬」的經典登山路線，不論是駒盆山、馬西山、馬利加南山，還是馬博拉斯山、馬利亞文路山，山名幾乎清一色都帶著「馬」字，讓人不禁好奇：玉山真的這麼多馬嗎？

答案其實和動物無關，而是語言與歷史的巧合。玉管處說，這條被山友稱為「馬字輩集中地」的路線，正是知名的馬博拉斯橫斷步道。沿線山名多源自布農族傳統地名，日治時期以日文拼音記錄，戰後再轉為漢字音譯，才讓「馬」字頻頻出現，並非山形像馬，也不是山上真有馬群出沒。

馬博拉斯橫斷步道之所以經典，不只因為名字特別，更因為難度極高。玉管處說，該路線屬於難度第五級的偏遠長天數縱走，地形原始、氣候變化大，單趟行程通常需8天以上，必須具備良好體能、地圖判讀能力、負重行進經驗與風險評估能力，絕非過年走春或親子健行路線。

不過，對暫時無法上山的民眾來說，也能先當個「沙發旅人」。玉管處建議，民眾可先上官網認識路線背景，了解沿途景觀、山屋位置與行程規畫，等準備充足、條件成熟，再挑戰這條「一走就是一整排馬」的高山經典路線。

玉管處也提醒，高山步道風險高，切勿因話題有趣就貿然嘗試，行前充分蒐集資訊、評估自身能力，才是親近山林最安全、也最長久的方式。

馬博拉司山日出雲海光芒萬丈。圖／玉管處提供
馬博拉司山日出雲海光芒萬丈。圖／玉管處提供
馬博拉斯是百岳高難度登山路線，路程遙遠得負重拉繩攀岩。圖／玉管處提供
馬博拉斯是百岳高難度登山路線，路程遙遠得負重拉繩攀岩。圖／玉管處提供
馬博拉斯山。圖／玉管處提供
馬博拉斯山。圖／玉管處提供

馬年 玉山國家公園 步道

延伸閱讀

2026赴日旅遊怎刷最划算 信用卡雙幣卡電支詳解一次看

春節看哆啦A夢特展 玉山Wallet App現場購票超優惠

玉山銀打造永續食農共好圈

水彈女王再進化！權恩妃登上非洲第一高峰 「不停前進」的登山哲學超勵志

相關新聞

初二回娘家+走春出遊 國5北上雪隧回堵3公里恐塞到深夜

大年初二回娘家及走春出遊，國5的南北車流湧現，上午前往宜蘭的南下車潮陸續增加，預估下午2時後逐漸紓緩；國5北向車潮從上午...

星宇通報飛澳門落地資訊 航機未發現異常已返航

星宇航空台北飛往澳門JX331航班昨晚於澳門落地時，疑似G值超限，星宇通報民航局後，民航局立即依程序掌握相關資訊，並就落...

玉山高山奇景 一條步道全是「馬」 挑戰高難度登山能力

馬年話題延燒到高山。玉山國家公園內竟藏著一條「滿滿都是馬」的經典登山路線，不論是駒盆山、馬西山、馬利加南山，還是馬博拉斯...

不斷更新／初二國道北中南都塞翻 「紫爆」遍地開花成大型停車場

今天大年初二，為春節連續假期第5天，高速公路局表示，今天0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）2.2倍；預估今天交通量為134百萬車公里...

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈...

冷氣團達標！ 「雨水」終於要停了 初三全台回暖晴朗

今天24節氣「雨水」，也是大年初二，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天冷空氣減弱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。