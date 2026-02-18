玉山高山奇景 一條步道全是「馬」 挑戰高難度登山能力

馬年話題延燒到高山。玉山國家公園內竟藏著一條「滿滿都是馬」的經典登山路線，不論是駒盆山、馬西山、馬利加南山，還是馬博拉斯山、馬利亞文路山，山名幾乎清一色都帶著「馬」字，讓人不禁好奇：玉山真的這麼多馬嗎？

答案其實和動物無關，而是語言與歷史的巧合。玉管處說，這條被山友稱為「馬字輩集中地」的路線，正是知名的馬博拉斯橫斷步道。沿線山名多源自布農族傳統地名，日治時期以日文拼音記錄，戰後再轉為漢字音譯，才讓「馬」字頻頻出現，並非山形像馬，也不是山上真有馬群出沒。

馬博拉斯橫斷步道之所以經典，不只因為名字特別，更因為難度極高。玉管處說，該路線屬於難度第五級的偏遠長天數縱走，地形原始、氣候變化大，單趟行程通常需8天以上，必須具備良好體能、地圖判讀能力、負重行進經驗與風險評估能力，絕非過年走春或親子健行路線。

不過，對暫時無法上山的民眾來說，也能先當個「沙發旅人」。玉管處建議，民眾可先上官網認識路線背景，了解沿途景觀、山屋位置與行程規畫，等準備充足、條件成熟，再挑戰這條「一走就是一整排馬」的高山經典路線。

玉管處也提醒，高山步道風險高，切勿因話題有趣就貿然嘗試，行前充分蒐集資訊、評估自身能力，才是親近山林最安全、也最長久的方式。 馬博拉司山日出雲海光芒萬丈。圖／玉管處提供 馬博拉斯是百岳高難度登山路線，路程遙遠得負重拉繩攀岩。圖／玉管處提供 馬博拉斯山。圖／玉管處提供