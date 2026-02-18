快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統參拜 主委突噴射狀嘔吐 醫：諾羅病毒酒精殺不死 肥皂洗手有效

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，林疑似感染諾羅病毒導致嘔吐。記者袁志豪／攝影
祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，林疑似感染諾羅病毒導致嘔吐。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天上午在台南祀典武廟參拜時，站他和台南市長黃偉哲中間的祀典武廟主委林培火突劇烈嘔吐，且嘔吐物噴濺到賴總統身上。林培火受訪表示，可能是家裡有人得諾羅病毒，自己被傳染。

事發時畫面曝光，Threads引起討論，發文者表示，「真的不怪主委，年紀這麼大還要抱病出席，真的辛苦他了」，但主委抱病出席有國家元首的場合，「可以理解但不認同」，網友也紛紛擔心賴總統可能被傳染。

家醫科醫師温梓言在該篇文章留言，他表示，噴射狀嘔吐確實是諾羅病毒典型症狀，「拜託別再拿酒精噴諾羅了！諾羅病毒沒有套膜，酒精殺不死它。環境消毒要用漂白水！然後肥皂洗手也有效」。

「理財藥師Roger」也留言，「諾羅病毒傳染力極強，常見途徑包括：接觸患者的嘔吐物」。

諾羅病毒

延伸閱讀

賴總統遭嘔吐物噴濺 諾羅病毒酒精殺不死 疾管署：4大族群應提高警覺

影／賴總統台南參拜 身旁主委突嘔吐：家人得諾羅病毒 可能自己被傳染

影／賴總統回娘家拜廟 再提通過總預算、國防特別預算

賴總統初三要來鹿港天后宮發福袋 連3年造訪原因曝光

相關新聞

初二回娘家+走春出遊 國5北上雪隧回堵3公里恐塞到深夜

大年初二回娘家及走春出遊，國5的南北車流湧現，上午前往宜蘭的南下車潮陸續增加，預估下午2時後逐漸紓緩；國5北向車潮從上午...

星宇通報飛澳門落地資訊 航機未發現異常已返航

星宇航空台北飛往澳門JX331航班昨晚於澳門落地時，疑似G值超限，星宇通報民航局後，民航局立即依程序掌握相關資訊，並就落...

玉山高山奇景 一條步道全是「馬」 挑戰高難度登山能力

馬年話題延燒到高山。玉山國家公園內竟藏著一條「滿滿都是馬」的經典登山路線，不論是駒盆山、馬西山、馬利加南山，還是馬博拉斯...

不斷更新／初二國道北中南都塞翻 「紫爆」遍地開花成大型停車場

今天大年初二，為春節連續假期第5天，高速公路局表示，今天0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）2.2倍；預估今天交通量為134百萬車公里...

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈...

冷氣團達標！ 「雨水」終於要停了 初三全台回暖晴朗

今天24節氣「雨水」，也是大年初二，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天冷空氣減弱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。