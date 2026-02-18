賴總統參拜 主委突噴射狀嘔吐 醫：諾羅病毒酒精殺不死 肥皂洗手有效

賴清德總統今天上午在台南祀典武廟參拜時，站他和台南市長黃偉哲中間的祀典武廟主委林培火突劇烈嘔吐，且嘔吐物噴濺到賴總統身上。林培火受訪表示，可能是家裡有人得諾羅病毒，自己被傳染。

事發時畫面曝光，Threads引起討論，發文者表示，「真的不怪主委，年紀這麼大還要抱病出席，真的辛苦他了」，但主委抱病出席有國家元首的場合，「可以理解但不認同」，網友也紛紛擔心賴總統可能被傳染。

家醫科醫師温梓言在該篇文章留言，他表示，噴射狀嘔吐確實是諾羅病毒典型症狀，「拜託別再拿酒精噴諾羅了！諾羅病毒沒有套膜，酒精殺不死它。環境消毒要用漂白水！然後肥皂洗手也有效」。

「理財藥師Roger」也留言，「諾羅病毒傳染力極強，常見途徑包括：接觸患者的嘔吐物」。