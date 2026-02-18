快訊

初二回娘家+走春出遊 國5北上雪隧回堵3公里恐塞到深夜

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北上的雪隧口出現車流回堵，行車速度緩慢。圖／取自高公局即時路況
國5北上的雪隧口出現車流回堵，行車速度緩慢。圖／取自高公局即時路況

大年初二回娘家及走春出遊，國5的南北車流湧現，上午前往宜蘭的南下車潮陸續增加，預估下午2時後逐漸紓緩；國5北向車潮從上午10時許陸續增加，雪隧口的車流緩慢，中午出現回堵3公里，各交流道也都有出現排隊等候車潮，北上可能塞到深夜。

今天氣候涼爽，除了跨縣市回娘家人潮，也有在地走春拜廟及旅客車潮，國5車流除了南向車多壅塞，今天也開始出現春節連假北上車流，大年初二是這次連假國5南北車流的最大量，合計上看8.2萬輛次；宜蘭北向各匝道入口今天起至大年初五，每天下午1時至6時實施高乘載管制

宜蘭縣警局派遣警民力在各重要路口、各大廟宇及熱門景點周邊維護交通秩序，全面啟動交通疏導勤務，請用路人配合員警指揮通行；宜蘭縣內大里天公廟、三清宮、草湖玉尊宮及南方澳南天宮等大型廟宇湧入許多香客，請多加利用停車場或附近停車格，避免因臨時停車影響交通動線。

警方提醒用路人，國5今天至19日5時至12時封閉石碇及坪林南向入口匝道，今天至21日13時至18時蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制；另蘇花路廊今天至19日4時至17時（雙向）、2月20日至21日12時至20時（北向）及2月22日12時至18時（北向）禁止21公噸以上大貨車通行，開放大客車行駛蘇花改路肩。

大年初二回娘家及走春出遊，國5的南北向車流都相當多，北上可能塞到深夜。圖／取自高公局即時路況
國5北上各交流道已經出現塞車。圖／取自高公局即時路況
宜蘭縣警局派遣警民力在蘇花改沿線重要路口、各大廟宇及熱門景點周邊維護交通秩序，全面啟動交通疏導，請用路人配合指揮通行。圖／警方提供
車潮 宜蘭 高乘載管制

