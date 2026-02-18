快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

河川嚴重污染改善96% 現地處理打造親水景點

中央社／ 台北18日電

環境部表示，透過長期廢水處理，嚴重水污染情況已大幅改善，透過水質淨化現地處理設施，轉變成民眾可接近的親水設施，如台南月津港、桃園瑞興濕地等，都成為出遊的熱門景點。

環境部長期監測統計，全國河川嚴重污染測站由民國91年的66站，至114年大幅減少為2站，整體改善率高達96%，顯示河川整治成果顯著，也讓親水遊憩成為民眾假日出遊的選項。

環境部特地與地方政府合作推動92處「水質淨化現地處理設施」，這些場域不僅恢復水岸生命力，現地處理設施更將原本的污染負荷轉化為清澈水源，營造多元休憩場域。

環境部舉例，位於桃園市的「瑞興濕地」鄰近大溪老街，於大漢溪上游興建7個生態池塘，保留台灣大豆珍稀原生種，是賞鳥與騎單車熱門地點。

瑞興濕地在部分範圍保留既有樹木的條件下，考量陽光穿透性，在植栽配置方面則選擇耐陰性高的植物，並廣泛將挺水性、浮水及沉水性水生植栽進行交錯種植，以營造林蔭遮光環境及生態棲地環境，並配置鳥踏樁等生態友善設施，延續水環境改善目標，發揮水質淨化教育功能。

另外，台南市「月津港淨水設施」改善惡臭，整治後的水域環境每年春節舉辦「月津港燈節」，規劃景觀綠美化設計，主要分為入口廣場區、自行車和人行步道、教育解說小徑、休憩廣場區等，提供民眾休憩、賞景及教育宣導，更打造知名藝術人文活動。據場址周遭生態調查，如紅冠水雞、翠鳥、白鶺鴒、大白鷺、小白鷺、夜鷺等水鳥皆有出沒紀錄。

環境部說，如台中市「綠川」位於台中火車站前，透過2處礫間水淨場每日淨化3.6萬噸污水，並結合水淨樂園共融主題遊戲區與歷史文化廊道，發展都市藍綠帶休憩軸線；雲林縣「雲林溪礫間」位於斗六藝術水岸園區旁，成為斗六的新環境地標，來此可前往周邊太平老街走走品嘗在地小吃美食。

環境部 月津港 水質

延伸閱讀

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

影／公告國家濕地卡關 彰化芳苑、大城不同調「都拒絕光電入侵」

環團促彰化海岸濕地列國際級 國家公園署曝進度：全力協助評定作業

相關新聞

初二回娘家+走春出遊 國5北上雪隧回堵3公里恐塞到深夜

大年初二回娘家及走春出遊，國5的南北車流湧現，上午前往宜蘭的南下車潮陸續增加，預估下午2時後逐漸紓緩；國5北向車潮從上午...

星宇通報飛澳門落地資訊 航機未發現異常已返航

星宇航空台北飛往澳門JX331航班昨晚於澳門落地時，疑似G值超限，星宇通報民航局後，民航局立即依程序掌握相關資訊，並就落...

玉山高山奇景 一條步道全是「馬」 挑戰高難度登山能力

馬年話題延燒到高山。玉山國家公園內竟藏著一條「滿滿都是馬」的經典登山路線，不論是駒盆山、馬西山、馬利加南山，還是馬博拉斯...

不斷更新／初二國道北中南都塞翻 「紫爆」遍地開花成大型停車場

今天大年初二，為春節連續假期第5天，高速公路局表示，今天0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）2.2倍；預估今天交通量為134百萬車公里...

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈...

冷氣團達標！ 「雨水」終於要停了 初三全台回暖晴朗

今天24節氣「雨水」，也是大年初二，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天冷空氣減弱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。