河川嚴重污染改善96% 現地處理打造親水景點

環境部表示，透過長期廢水處理，嚴重水污染情況已大幅改善，透過水質淨化現地處理設施，轉變成民眾可接近的親水設施，如台南月津港、桃園瑞興濕地等，都成為出遊的熱門景點。

環境部長期監測統計，全國河川嚴重污染測站由民國91年的66站，至114年大幅減少為2站，整體改善率高達96%，顯示河川整治成果顯著，也讓親水遊憩成為民眾假日出遊的選項。

環境部特地與地方政府合作推動92處「水質淨化現地處理設施」，這些場域不僅恢復水岸生命力，現地處理設施更將原本的污染負荷轉化為清澈水源，營造多元休憩場域。

環境部舉例，位於桃園市的「瑞興濕地」鄰近大溪老街，於大漢溪上游興建7個生態池塘，保留台灣大豆珍稀原生種，是賞鳥與騎單車熱門地點。

瑞興濕地在部分範圍保留既有樹木的條件下，考量陽光穿透性，在植栽配置方面則選擇耐陰性高的植物，並廣泛將挺水性、浮水及沉水性水生植栽進行交錯種植，以營造林蔭遮光環境及生態棲地環境，並配置鳥踏樁等生態友善設施，延續水環境改善目標，發揮水質淨化教育功能。

另外，台南市「月津港淨水設施」改善惡臭，整治後的水域環境每年春節舉辦「月津港燈節」，規劃景觀綠美化設計，主要分為入口廣場區、自行車和人行步道、教育解說小徑、休憩廣場區等，提供民眾休憩、賞景及教育宣導，更打造知名藝術人文活動。據場址周遭生態調查，如紅冠水雞、翠鳥、白鶺鴒、大白鷺、小白鷺、夜鷺等水鳥皆有出沒紀錄。

環境部說，如台中市「綠川」位於台中火車站前，透過2處礫間水淨場每日淨化3.6萬噸污水，並結合水淨樂園共融主題遊戲區與歷史文化廊道，發展都市藍綠帶休憩軸線；雲林縣「雲林溪礫間」位於斗六藝術水岸園區旁，成為斗六的新環境地標，來此可前往周邊太平老街走走品嘗在地小吃美食。