賴總統遭嘔吐物噴濺 諾羅病毒酒精殺不死 疾管署：4大族群應提高警覺

今天大年初二，賴清德總統走訪台南廟宇參香祈福，上午在祀典武廟參拜時，祀典武廟主委林培火突感身體不適，當場嘔吐，不慎噴濺到站在一旁的賴清德總統。賴總統表示，主委家裡有人得到諾羅病毒，可能受到影響，現在身體沒有問題、人清醒。

衛福部疾管署指出，往年春節期間國內常見民眾感染諾羅病毒，症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，並可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至3天，之後就會逐漸痊癒。

疾管署表示，諾羅病毒傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人，尤其防範嬰幼兒、年長者、免疫低下等族群感染後症狀會較嚴重，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

由於，所有的年齡層皆有可能遭受感染，國內好發於餐飲旅宿場所、學校、醫院、軍營、長照機構及矯正機構等場所。疾管署提醒，旅宿餐飲業者應強化環境清消及員工衛生管理，確保食材新鮮，避免生、熟食共用刀具砧板以免交叉汙染，有疑似腸道等不適症狀者，應避免參與調理。

疾管署指出，大部分得到病毒性腸胃炎的人通常可以完全恢復，不會有長期後遺症，不過對於因嘔吐或腹瀉流失體液及電解質而又無法補充的人，如：嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，其體液的流失可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至死亡，需要特別注意。

疾管署也指出，酒精消毒無法消滅諾羅病毒，肥皂勤洗手及以稀釋漂白水清消環境，才能避免傳染諾羅病毒，並建議與他人一起分享餐點，應公筷母匙；不生食生飲，食物澈底煮熟再食用；家裡有病患，衣物、床單應立即更換，且以稀釋漂白水消毒常碰的門把、遙控器、餐桌等容易接觸的物品。