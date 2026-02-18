神像也要「大掃除」 修復師分享保養之道

快訊

中央社／ 台北18日電

人們會在農曆年節來臨前大掃除，若家中有供奉神像的民眾，來年年末也可在「清屯日」為神像清理儀容。神像修復師金明偉說，民眾往往會擔心「不禮貌」，但定期整理更能維持良好狀態。

金明偉生於1970年，自國中畢業便從事神像工藝，具備泉州、漳州及福州各派的木刻神像修復經驗，經手神像超過上萬尊，也曾參與台北霞海城隍廟、蘆洲保和宮等法定古蹟之神像修復，現在負責長期協助台北霞海城隍廟神像修復維護，2021年獲新北市登錄文化資產保存技術「神像修復」保存者。

金明偉向中央社記者分享，他父親是榮民，來自中國浙江，母親則是來自台灣，他從小就被稱呼為「芋仔番薯」，父親在中國時便有唸佛，來台灣後也漸漸吸收自古流傳閩南文化所信奉的神明，因緣際會下在家中開設神壇，讓他從小便有環境可以領略到神像之美。

省籍情結是早年「芋仔番薯」常常面對的困境，金明偉說，以前家境比較不好，母親也較為保守，怕孩子被欺負，會盡量讓小孩在家，「我小時候就自己在家，會自己敲敲打打，沒人指點，就試著雕刻神像，我也不喜歡念書，所以國中畢業就說想去學功夫，我媽媽也很贊成，說『不要學壞就好』。」

國中畢業後，金明偉在父親友人介紹下到台北龍山佛具行當學徒，也因此師從基隆「金山軒」出身的藝師何金塗（阿塗師），學習粧佛工藝。後來去當兵，退伍後便開始自行接案，後來開設「合山軒」工作室，專營神像修復。

金明偉的修復原則就是「修舊如舊」，不刻意增添，讓神像保持原本樣貌。他說，看過曾有廟宇在神像掉色處漆上新漆，反而失去神像原本韻味，有時到骨董店走動，看見因廟宇重塑神像而淪落為「流浪神明」的神像，心中都會很不捨。

台北霞海城隍廟去年出版專書「神醫醫神．金明偉」，特別以金明偉為主角，分享神像修復大小事。金明偉說，希望透過專書讓人更了解這些宗教信仰背後的文化，不一定要真正學會神像修復，日常也能從保養家中神像做起，拂塵、以環保材質的香供奉，都是保護神像的方式。

