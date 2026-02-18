初二回娘家 國道三號湧現車潮
今天迎來農曆正月初二，民間傳統「回娘家」的日子，受惠於全台各地天氣晴朗，不少民眾把握好天氣攜家帶眷出遊走春，國道三號多處路段上午起即湧現大量車流。
根據高速公路局監測，國道1號及3號的中部南下路段，今日一早便進入交通尖峰，部分路段時速一度低於 40 公里，呈現代表壅塞的「紅色警示」。國道警方特別提醒用路人，行經車多路段應保持耐心、切勿隨意變換車道，並嚴格遵守安全行車距離，以防追撞事故發生。
高公局指出，今日（初二）將是農曆春節連假期間，南向交通量最為龐大的一天。預估全台國道雙向總交通量將達到 134 百萬車公里，約為平日平均值（93 百萬車公里）的 1.4 倍。其中，單純南向的交通量更上看 69 百萬車公里，飆升至平日平均的 1.5 倍。
為節省旅行時間，高公局建議民眾可多利用高速公路1968 App查詢即時路況，並採取「南向下午出發、北向上午出發」的分流原則。此外，長途通勤可考慮改走台 61 線西濱快速公路等替代道路，以避開國道尖峰時段。
