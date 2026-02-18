星宇飛澳門航班疑重落地 民航局展開調查

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
星宇航空示意圖，非新聞所指航班。聯合報系資料照
星宇航空示意圖，非新聞所指航班。聯合報系資料照

星宇航空台北飛往澳門JX331航班昨晚於澳門落地時，疑似G值超限，星宇通報民航局後，民航局立即依程序掌握相關資訊，並就落地G值進行初步調查。

該航機已依標準作業程序完成必要檢查，未發現異常，並經空中巴士原廠就相關G值及機長評估仍在正常範圍，依據程序評估無需進一步檢查，已於18日凌晨安全落地桃園。

民航局將持續蒐集相關資料進行後續調查，並督導航空公司落實飛安管理，以確保飛航安全。

