星宇飛澳門航班疑重落地 民航局展開調查

不少民眾明明已經控制飲食，健檢報告卻仍出現血糖、血壓或血脂異常，讓人不禁懷疑是不是自己不夠自律。對此，營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，代謝症候群並非單一行為造成，而是長期生活型態累積形成的「連鎖失衡」結果。

2026-02-18 11:00