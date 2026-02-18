影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈醫療正在崩壞中，被衛福部次長林靜儀以「夢到」反擊根本無此事。對此，民眾黨創黨主席柯文哲表示，他自己是過來人，知道過年急診時，特別是長假期，急診業務非常辛苦，「至於人家都已經很辛苦了，妳還在講風涼話」。

柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，並發放小紅包，向民眾拜年，現場大排長龍搶拿紅包。媒體聯訪時詢問柯文哲，有醫師在臉書分享雙北地區有腦出血患者沒有加護病房，無奈說醫療崩壞進行式。但衛福部次長林靜儀發文說這是「做夢文」。是否覺得林靜儀是不是又失言了？

對此，柯文哲回應，連續9天假期，因為門診幾乎是停擺，前一、兩天還好，等到越到後面壓力越大。由於門診關閉，幾乎所有醫療業務量會湧向急診。

他說，以前在台大的時候，每年的急診室就是醫院總動員的日子，其實都很辛苦，因為別人在放假，可是急診、加護病房，不只業務量沒有減少，還比平常更多，他們就是很辛苦。「至於人家都已經很辛苦了，她還在講風涼話」，他自己是過來人，知道每年這個過年急診的時候，特別是長假期，急診業務非常辛苦。

媒體也詢問民眾黨賴香伶將任苗栗第二副縣長。柯文哲表示，他感謝鍾東錦縣長的提拔，他也相信，賴香伶有立委的資歷，在台北市政府勞動局也做了6年多，從首都的一級局處長，也擔任立委，現在是台灣民眾黨的政策會執行長，從中央到地方資歷非常完整，所以她上任絕對沒問題，以他對賴香伶的認識，她這個做事很認真的，所以會做得非常好。