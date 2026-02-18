快訊

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

中職／爆熱戀韓籍男友！安芝儇穿綠色旗袍向粉台灣粉絲拜年

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

聽新聞
0:00 / 0:00

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲表示，他自己是過來人，知道過年急診時，特別是長假期的時候，醫療、急診業務非常辛苦。記者郭政芬／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲表示，他自己是過來人，知道過年急診時，特別是長假期的時候，醫療、急診業務非常辛苦。記者郭政芬／攝影

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈醫療正在崩壞中，被衛福部次長林靜儀以「夢到」反擊根本無此事。對此，民眾黨創黨主席柯文哲表示，他自己是過來人，知道過年急診時，特別是長假期，急診業務非常辛苦，「至於人家都已經很辛苦了，妳還在講風涼話」。

柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，並發放小紅包，向民眾拜年，現場大排長龍搶拿紅包。媒體聯訪時詢問柯文哲，有醫師在臉書分享雙北地區有腦出血患者沒有加護病房，無奈說醫療崩壞進行式。但衛福部次長林靜儀發文說這是「做夢文」。是否覺得林靜儀是不是又失言了？

對此，柯文哲回應，連續9天假期，因為門診幾乎是停擺，前一、兩天還好，等到越到後面壓力越大。由於門診關閉，幾乎所有醫療業務量會湧向急診。

他說，以前在台大的時候，每年的急診室就是醫院總動員的日子，其實都很辛苦，因為別人在放假，可是急診、加護病房，不只業務量沒有減少，還比平常更多，他們就是很辛苦。「至於人家都已經很辛苦了，她還在講風涼話」，他自己是過來人，知道每年這個過年急診的時候，特別是長假期，急診業務非常辛苦。

媒體也詢問民眾黨賴香伶將任苗栗第二副縣長。柯文哲表示，他感謝鍾東錦縣長的提拔，他也相信，賴香伶有立委的資歷，在台北市政府勞動局也做了6年多，從首都的一級局處長，也擔任立委，現在是台灣民眾黨的政策會執行長，從中央到地方資歷非常完整，所以她上任絕對沒問題，以他對賴香伶的認識，她這個做事很認真的，所以會做得非常好。

柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，向廟方人員、民眾等拜年。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，向廟方人員、民眾等拜年。記者郭政芬／攝影
媒體也詢問民眾黨賴香伶將任苗栗第二副縣長，柯文哲表示，他感謝鍾東錦縣長的提拔。記者郭政芬／攝影
媒體也詢問民眾黨賴香伶將任苗栗第二副縣長，柯文哲表示，他感謝鍾東錦縣長的提拔。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，向民眾拜年，現場大排長龍搶拿紅包。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，向民眾拜年，現場大排長龍搶拿紅包。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，並發放小紅包。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，並發放小紅包。記者郭政芬／攝影

柯文哲 台灣民眾黨 醫師

延伸閱讀

陳光復摔倒後送高雄榮總開刀 柯文哲：澎湖醫療資源是否缺乏

總統盼立院速通過國防特別預算 柯文哲：選最優版

遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫後悔當初選急診

柯文哲除夕拜年發紅包袋 曝春節連假規畫 香客喊「阿北加油」

相關新聞

星宇飛澳門航班疑重落地 民航局展開調查

星宇航空台北飛往澳門JX331航班昨晚於澳門落地時，疑似G值超限，星宇通報民航局後，民航局立即依程序掌握相關資訊，並就落...

不斷更新／初二國道北中南都塞翻 「紫爆」遍地開花成大型停車場

今天大年初二，為春節連續假期第5天，高速公路局表示，今天0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）2.2倍；預估今天交通量為134百萬車公里...

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈...

冷氣團達標！ 「雨水」終於要停了 初三全台回暖晴朗

今天24節氣「雨水」，也是大年初二，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天冷空氣減弱...

今晨好冷一度冷氣團達標 北東下午雨歇 南北留意溫差大

從除夕開始影響台灣的東北季風，持續到今天年初二，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，降雨集...

別再怪自己不夠自律！飲控仍健檢異常 專家點「1水果」助修復代謝

不少民眾明明已經控制飲食，健檢報告卻仍出現血糖、血壓或血脂異常，讓人不禁懷疑是不是自己不夠自律。對此，營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，代謝症候群並非單一行為造成，而是長期生活型態累積形成的「連鎖失衡」結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。