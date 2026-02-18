快訊

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

中職／爆熱戀韓籍男友！安芝儇穿綠色旗袍向粉台灣粉絲拜年

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

聽新聞
0:00 / 0:00

來1個救1個！智慧精準控床奏效 彰基春節占床率9成急診0待床

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基體系今年春節仍維持約1000床病床規模運作，透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。本報資料照片
彰基體系今年春節仍維持約1000床病床規模運作，透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。本報資料照片

每逢農曆春節，總是醫院人力及病床調度最困難的時候，彰化基督教醫院總院長陳穆寬說，彰基體系今年春節仍維持約1000床病床規模運作，透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床完美成效，「醫學中心的責任，就是來一個救一個」。

多數民眾在春節期間，都會與家人團圓或安排出遊，但醫護人員卻依然堅守崗位，守護病患生命。彰基總院長陳穆寬上任9年來，仍如以往，春節期間從未休假，都維持一大早就到病房查房，除關心病人外，也慰問辛苦的醫護人員。

陳穆寬指出，當中小型醫院在春節期間人力相對吃緊時，醫學中心更應承擔起區域急重難症救治的核心角色。智慧精準控床不僅是提升效率，更是平衡醫療量能與人力負擔的關鍵策略，透過科學化、即時化的病床管理，避免人力過度耗損，在保障病患安全的前提下，讓更多醫護同工能安心與家人相聚。

彰基表示，彰基身為彰化、南投、雲林3縣唯一的醫學中心，除了總院以外，在3個農業縣市設有8家分院，春節期間醫療量能全數啟動，醫療服務從未停歇，並持續加開加護病房，面對急重症病患持續湧入，今天早上仍然有8名重症患者暫無加護病房床位的情形，其中急診4名、一般病房4名。

總院長陳穆寬隨即啟動緊急應變機制，透過智慧精準控床，確保在中午以前8名重症患者都有床位。陳穆寬說「8條人命，代表8個家庭。醫學中心的責任，就是來一個救一個」。

陳穆寬今天早上在巡查時，遇到一名李姓口腔癌患者在加護病房突發大出血，雖非其主治個案，仍即刻投入搶救並指導值班醫師，最終成功穩定病情，帶動醫護人員士氣，也讓家屬十分感動。

彰基總院長春節不休假，今天一大早就到醫院查房，慰問醫護人員的辛勞，在他的帶領下，彰基透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。圖／彰基提供
彰基總院長春節不休假，今天一大早就到醫院查房，慰問醫護人員的辛勞，在他的帶領下，彰基透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。圖／彰基提供
彰基總院長春節不休假，今天一大早就到醫院查房，慰問醫護人員的辛勞，在他的帶領下，彰基透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。圖／彰基提供
彰基總院長春節不休假，今天一大早就到醫院查房，慰問醫護人員的辛勞，在他的帶領下，彰基透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。圖／彰基提供
彰基總院長春節不休假，今天一大早就到醫院查房，慰問醫護人員的辛勞，在他的帶領下，彰基透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。圖／彰基提供
彰基總院長春節不休假，今天一大早就到醫院查房，慰問醫護人員的辛勞，在他的帶領下，彰基透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床成效。圖／彰基提供

醫學中心 醫護人員 春節

延伸閱讀

影／春節首開嗓 蔣萬安高唱這首台語歌 曝是李四川教的

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

太麻里春節每天上演大場面 清晨開戰「搶魚文化」鮮魚秒殺

年菜油鹹甜 初二腸胃拉警報！飯後散步30分助消化

相關新聞

星宇飛澳門航班疑重落地 民航局展開調查

星宇航空台北飛往澳門JX331航班昨晚於澳門落地時，疑似G值超限，星宇通報民航局後，民航局立即依程序掌握相關資訊，並就落...

不斷更新／初二國道北中南都塞翻 「紫爆」遍地開花成大型停車場

今天大年初二，為春節連續假期第5天，高速公路局表示，今天0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）2.2倍；預估今天交通量為134百萬車公里...

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

一名急診醫師在臉書粉專日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈...

冷氣團達標！ 「雨水」終於要停了 初三全台回暖晴朗

今天24節氣「雨水」，也是大年初二，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天冷空氣減弱...

今晨好冷一度冷氣團達標 北東下午雨歇 南北留意溫差大

從除夕開始影響台灣的東北季風，持續到今天年初二，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，降雨集...

別再怪自己不夠自律！飲控仍健檢異常 專家點「1水果」助修復代謝

不少民眾明明已經控制飲食，健檢報告卻仍出現血糖、血壓或血脂異常，讓人不禁懷疑是不是自己不夠自律。對此，營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，代謝症候群並非單一行為造成，而是長期生活型態累積形成的「連鎖失衡」結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。