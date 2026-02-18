來1個救1個！智慧精準控床奏效 彰基春節占床率9成急診0待床
每逢農曆春節，總是醫院人力及病床調度最困難的時候，彰化基督教醫院總院長陳穆寬說，彰基體系今年春節仍維持約1000床病床規模運作，透過智慧精準控床機制，整體占床率維持約9成、急診室維持0人待床完美成效，「醫學中心的責任，就是來一個救一個」。
多數民眾在春節期間，都會與家人團圓或安排出遊，但醫護人員卻依然堅守崗位，守護病患生命。彰基總院長陳穆寬上任9年來，仍如以往，春節期間從未休假，都維持一大早就到病房查房，除關心病人外，也慰問辛苦的醫護人員。
陳穆寬指出，當中小型醫院在春節期間人力相對吃緊時，醫學中心更應承擔起區域急重難症救治的核心角色。智慧精準控床不僅是提升效率，更是平衡醫療量能與人力負擔的關鍵策略，透過科學化、即時化的病床管理，避免人力過度耗損，在保障病患安全的前提下，讓更多醫護同工能安心與家人相聚。
彰基表示，彰基身為彰化、南投、雲林3縣唯一的醫學中心，除了總院以外，在3個農業縣市設有8家分院，春節期間醫療量能全數啟動，醫療服務從未停歇，並持續加開加護病房，面對急重症病患持續湧入，今天早上仍然有8名重症患者暫無加護病房床位的情形，其中急診4名、一般病房4名。
總院長陳穆寬隨即啟動緊急應變機制，透過智慧精準控床，確保在中午以前8名重症患者都有床位。陳穆寬說「8條人命，代表8個家庭。醫學中心的責任，就是來一個救一個」。
陳穆寬今天早上在巡查時，遇到一名李姓口腔癌患者在加護病房突發大出血，雖非其主治個案，仍即刻投入搶救並指導值班醫師，最終成功穩定病情，帶動醫護人員士氣，也讓家屬十分感動。
