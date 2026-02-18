冷氣團達標！ 「雨水」終於要停了 初三全台回暖晴朗

今天24節氣「雨水」，也是大年初二，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天冷空氣減弱之後，各地回復到早晚涼、日夜溫差比較大的狀況。

他說，未來一段時間從明天開始，東台灣有局部零星雨，西半部為多雲到晴的天氣型態。不過，明天到周五西半部山區偶爾有零星降雨機會。周五初四有些水氣向東通過台灣，大台北、東半部雨勢稍微增加，其他地區多雲到晴天氣型態。

冷空氣從昨天影響到今天，鄭傑仁表示，北部、宜蘭整天感受偏涼冷，其他地方早晚也是比較偏涼冷。今天清晨台北站出現14.4度以下低溫，最低溫達14.0度，所以這波冷空氣達到大陸冷氣團的標準，預計影響到明天清晨。隨明天白天開始，冷空氣逐漸減弱，各地溫度會逐漸回升，到開工日之前各地會愈來愈偏暖，甚至有點熱的天氣。

鄭傑仁表示，這段期間降雨以迎風面東半部、恆春半島為主，初四這天水氣稍微增多，大台北、中部以北山區有零星降雨機會。預計下周二有另外一波東北季風增強，屆時迎風面降雨又會有逐漸增加趨勢。

目前天氣概況，他說，冷高壓在北方，低層的雲逐漸影響台灣，北部、東半部雲量偏多，中南部地區雲量偏少、大致上多雲到晴可見陽光。今天整體水氣比昨天更為減少，東半部沿海、蘭嶼、綠島仍有些降雨機會，其他地方如北部山區有零星訊號，其他地方相對而言沒有降雨，多雲到晴天氣為主。

今天清晨低溫分布，鄭傑仁說，台中以北、宜蘭地區普遍14度左右或以下，另外在中南部近山區有14度以下低溫出現。今天清晨最低溫在外島連江縣南竿9.0度，本島最低溫出現在新北市石門富貴角10.6度低溫，基隆、桃園、新竹也有氣象站達到11至12度左右低溫。

今天的天氣，鄭傑仁表示，預計今天白天北部、宜蘭、花蓮高溫18至20度左右，感受上比較偏冷。台中到台南、台東地區高溫22至24度之間；高屏地區相對溫度高一些，白天高溫可以來到25至26度。降雨方面，水氣逐漸減少，降雨以東半部、恆春半島降雨機會比較高，馬祖整天偏涼冷，澎湖、金門白天高溫有機會來到19度左右，夜晚清晨仍偏涼冷。

降雨趨勢，鄭傑仁表示，明天大陸冷氣團減弱，東半部地區還是有零星降雨機會，西半部山區偶爾有一些零星降雨，雨量不多，且範圍也會偏小一些。周五初四華南有些水氣，由西而東移動到台灣北部上空，屆時大台北、東半部、恆春半島有局部下雨機會，中部以北山區也有零星降雨可能，其他地區多雲到晴天氣型態。

周六初五至下周一開工日天氣，他說，逐漸轉成偏東風到東南風，到時候降雨區域以花蓮、台東、恆春半島，可能有一些局部降雨，宜蘭地區有零星陣雨，西半部地區大致上可以維持多雲到晴的天氣型態。下周二預計將有另外一波冷空氣南下，東北季風稍微增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島降雨區域和範圍又會逐漸增加。

未來1周溫度趨勢，鄭傑仁表示，今天北部、宜蘭整天溫度不到20度，東半部溫度也稍微偏低一些，相對中部可以到22度，南部有機會24至26度，南北溫差大。明天各地溫度逐漸回升，全台各地高溫有機會回復到20度以上。周五至下周一溫度逐日回升，尤其周六、周日各地溫度24度以上，周末整個西半部高溫有機會25至28度，甚至到30度，白天感受偏暖、甚至有些熱的感覺，但是各地日夜溫差大。

鄭傑仁表示，下周二有另外一波東北季風增強，北部、宜蘭溫度先下降，東半部可能花蓮也會有些降幅，中南部地區這天暫時還不會受到影響。

他說，今天日夜溫差大區域以中南部為主，尤其南部地區普遍日夜溫差來到8度以上，局部地區日夜溫差來到10至15度之間。明天東北季風減弱之後，新竹以南日夜溫差普遍明顯偏大，可以來到10度、甚至15度以上。早晚溫度偏低，白天回暖，要適時調整衣物。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今明日夜溫差示意圖。圖／中央氣象署提供 初二天氣。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今天天氣。圖／中央氣象署提供 今天低溫分布。圖／中央氣象署提供