影／初二回娘家起大早照樣踩雷 國道中部路段湧現大量車流

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，是民間傳統嫁出女兒回娘家的日子，加上天氣晴朗，民眾紛紛出遊，國道1號、3號中部南下路段一大早就湧進大量車流，部分路段甚至紅色警示，許多民眾趕了大早還是踩雷，國1上午9時還發生4件車禍事故，國道警方呼籲駕駛人耐心駕駛，並保持行車距離。

國1今天上午的路況，國道公路警察第三大隊說，今天上午7時不到，由國3從彰化系統交流道轉到國1的車流變多，造成彰化交流道到南屯交流道南下行駛車輛走走停停，呈現紅色警示，車速約在30公里到40公里之間，部分駕駛人未保持行車距離，到上午9時為止，發生4件小擦撞事故，但很快就排除。

至於國3路況，國道公路警察第七大隊說，上午7時左右，從彰化系統交流道到烏日系統交流道，以及中興交流道到名間交流道間的南下車道，都湧現大量車流，部分時段還出現紅色警示。

依往年經驗，大年初二向來是國道中部路段是個塞車雷區，很多民眾為了避免塞車，趕在一大早就上路，林姓駕駛人說，他帶太太回屏東娘家，一早6時半從新竹出發，沒想到7時不到，國1從台中到彰化路段就開始塞，但沒辦法，只得慢慢開。

國道警方表示，國道中部中段預估到中午前，都是車流量大，呼籲駕駛人要耐心行駛，並保持行車距離，注意路況，必要時改走替代道路。

