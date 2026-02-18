今晨好冷一度冷氣團達標 北東下午雨歇 南北留意溫差大

從除夕開始影響台灣的東北季風，持續到今天年初二，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，降雨集中在苗栗以北到東半部地區，中南部雲量較多，愈往南陽光就愈明顯。比較令人意外的是，台北站上午7時降到14.0度，短暫達到舊制大陸冷氣團的門檻標準。

吳聖宇說，東北季風今天強度稍減弱，下半天之後有比較乾的空氣移入，整體水氣逐漸減少，迎風面的東半部局部短暫陣雨，北部多雲到陰天慢慢轉為多雲的天氣，中南部為多雲或多雲到晴。北部、東北部、東部溫度仍偏涼，南北之間的溫差較為明顯。

明天年初三天氣較穩定，吳聖宇表示，東半部雲量仍較多，偶有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴天氣。北部地區溫度回升。周五年初四水氣又會較為增多，北部、東半部有局部短暫陣雨機會，中南部仍為多雲到晴天氣，溫度方面變化不大。

假期的最後2天，吳聖宇表示，西半部晴到多雲天氣，夜晚清晨有局部起霧的機會。溫度有較明顯上升的趨勢，北部、東半部高溫回升到24至27度，台北市可能到28度或以上，中南部高溫26至29度，又會變得比較熱起來了。夜晚到隔天清晨仍要注意局部低溫，尤其是西半部空曠地區，受輻射冷卻作用影響，仍有局部14至16度或以下低溫出現的機會，日夜溫差變化較大。

他說，下周二才會有新一波鋒面掠過，配合東北季風增強，天氣將再度出現新的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。