冷氣團影響今北東仍濕冷 初三放晴回暖上看30度高溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天天氣預報。圖／天氣風險公司提供
今天24節氣「雨水」，也是大年初二。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天受大陸冷氣團影響，北部及東部為多雲至陰局部有短暫雨天氣，下午起北部雨勢將趨緩；氣溫仍偏涼，約14至18度。中南部白天舒適溫暖，高溫約21至26度，但夜晚清晨仍感覺有涼意，低溫約14至18度，日夜溫差大，早出晚歸建議帶件外套並留意溫差變化。

明天初三大陸冷氣團開始減弱，黃國致表示，一路到下周一台灣附近轉為偏東風環境，天氣轉好氣溫回升，北部及東部高溫可回升至25至28度，南部高溫則可達27至30度；各地低溫約15至20度，但西部空曠地區受輻射冷卻影響，夜晚清晨容易有15度以下溫度發生，早出晚歸仍須留意。

天氣方面，他說，除了東部地區雲量稍多局部有短暫雨外，其他地區大多轉為多雲到晴的好天氣。周五初四水氣稍增多，北部轉多雲天氣，局部山區有零星降雨，除此之外，下周一以前西部地區天氣大至晴朗穩定，可多安排戶外活動。

黃國致表示，下周二台灣周邊環境較不穩定，水氣增多，中部以北及東部地區轉陰局部有雨天氣，東北季風逐漸增強南下，北部及東北部地區氣溫下降，高溫剩22至24度；中南部地區受影響較小，維持多雲到晴溫暖天氣。

近期中南部地區日夜溫差大，長輩及幼童多留意保暖。他說，另周五至周日夜晚清晨西部地區易有局部低雲或霧發生影響能見度，周日馬祖易有低能見度情形發生，交通往返務必留意行車安全及航班資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

