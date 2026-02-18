今天「雨水」節氣年初二 北台灣降雨範圍強度明顯縮減 低溫仍探1字頭

今天是24節氣「雨水」，也是大年初二，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天是回娘家日或是迎婿日，從民俗傳統文化來看，也是親情交流、家族和合，「好年景的起點」。

他說，適逢又是雨水節氣，天降甘霖、萬物滋養，象徵天時及人和。農諺云：「雨水逢新年，五穀慶豐登」。雨水節氣代表自然的復甦與滋養，大年初二象徵家庭的團圓與延續；兩者相逢，寓意新的一年，在人與自然之間可以取得更為和諧的好開始。

在天氣變化的方面，他表示，今天仍受東北季風影響，北部及東北部地區天氣偏涼，其它地區早晚亦涼。由於環境水氣稍減，降雨範圍及強度明顯縮減，將只剩東北部及花東地區還有局部零星的短暫陣雨機會，西半部地區則維持為多雲到晴天氣。

他表示，今天低溫預測，西半部及宜蘭地區都在13至17度，花蓮及澎湖地區低溫也在15至17度之間，台東地區低溫為17至19度之間，金門及馬祖地區最低溫也分別在11至13及9至11度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。