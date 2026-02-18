聽新聞
冷氣團達標 鄭明典：天氣轉乾 今天北部適合外出走走
今天大年初二，也是24節氣「雨水」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今晨大陸冷氣團達標。冷高壓出海，出海緯度在北緯30度以南一些些，已足夠讓台灣天氣轉乾，相對濕度下降趨勢明顯。今天北部也適合外出走走。
中央氣象署表示，今天東北季風影響，北部及宜蘭全天偏涼，中南部早晚有涼意、白天溫暖。東半部整天零星雨，清晨桃園以北仍易降雨，白天起轉為多雲。南來北往可感受溫度兩樣情，南暖北涼，注意調整衣著。
