春節送禮「暗藏地雷」 帶境外肉製品入境 最重可罰百萬

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市動保處加強畜牧場及肉品市場防疫，主動採血監測2375頭次，另新北市除加強肉品市場與屠宰場消毒查核。圖／新北市動保處提供
今年春節期間長，民眾返鄉與出國旅遊往來頻繁，為防範境外非洲豬瘟疫情入侵，新北市政府動物保護防疫處強化肉品市場、屠宰場及養豬場各項生物安全防疫措施，並落實運豬車輛清洗消毒作業，並提醒民眾切勿自中國大陸、香港、越南、泰國及菲律賓等疫區國家攜帶或網購含肉製品入境，違者最高可處100萬元罰鍰。

去年10月國內發生非洲豬瘟陽性案例，疫情來源疑為廚餘傳播感染，因非洲豬瘟病毒生存力極強，一旦透過旅客違規攜帶、網購或廚餘流入養豬場，對國內養豬產業近乎毀滅性衝擊。

新北市動保處秘書依謝侑達說，今年春節期間長，民眾返鄉與出國旅遊往來頻繁，送禮可能「暗藏地雷」，依「動物傳染病防治條例」，旅客違規攜帶動物產品入境，最高可裁罰100萬元；自非洲豬瘟發生國違規攜帶豬肉產品者，第1次即處20萬元罰鍰、第2次處100萬元；外籍旅客若未能即時繳清罰鍰，將依法拒絕入境。

新北市動保處加強畜牧場及肉品市場防疫，主動採血監測2375頭次，另新北市除加強肉品市場與屠宰場消毒查核，去年共完成運豬車輛GPS查核近萬輛次、養豬場訪視逾千場次、肉品市場消毒8687車次，並落實健康聲明書查驗，全面阻斷疫病傳播鏈。

在畜牧場廚餘管理方面，現階段採「有條件餵養」制度，除有申請「廚餘再利用養豬戶」可設置溫度監控系統及廚餘車輛裝設GPS餵養外，其餘養豬戶均改以飼料餵養，轄內養豬場皆依規定落實廚餘高溫處理或全面轉型飼料餵養，並強化場區門禁、消毒與人車管制，共同守護產業安全。

動保處提醒民眾，切勿自行以廚餘餵豬，包括寵物豬，皆應以飼料餵養，違者以動物傳染病防治條例最高可處100萬元，合併飼料法最高可處400萬元罰鍰。

新北市動保處長楊淑方表示，春節送禮與旅遊期間切勿攜帶含肉類製品入境，購買食品時亦應詳閱成分標示，避免誤觸法規。

切勿自中國大陸、香港、越南、泰國及菲律賓等疫區國家攜帶或網購含肉製品入境，違者最高可處100萬元罰鍰。本報資料照片
新北市動保處加強畜牧場及肉品市場防疫，主動採血監測2375頭次，另新北市除加強肉品市場與屠宰場消毒查核。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，帶境外肉製品入境最高罰百萬。圖／新北市動保處提供
