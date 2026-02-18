春節送禮「暗藏地雷」 帶境外肉製品入境 最重可罰百萬
今年春節期間長，民眾返鄉與出國旅遊往來頻繁，為防範境外非洲豬瘟疫情入侵，新北市政府動物保護防疫處強化肉品市場、屠宰場及養豬場各項生物安全防疫措施，並落實運豬車輛清洗消毒作業，並提醒民眾切勿自中國大陸、香港、越南、泰國及菲律賓等疫區國家攜帶或網購含肉製品入境，違者最高可處100萬元罰鍰。
去年10月國內發生非洲豬瘟陽性案例，疫情來源疑為廚餘傳播感染，因非洲豬瘟病毒生存力極強，一旦透過旅客違規攜帶、網購或廚餘流入養豬場，對國內養豬產業近乎毀滅性衝擊。
新北市動保處秘書依謝侑達說，今年春節期間長，民眾返鄉與出國旅遊往來頻繁，送禮可能「暗藏地雷」，依「動物傳染病防治條例」，旅客違規攜帶動物產品入境，最高可裁罰100萬元；自非洲豬瘟發生國違規攜帶豬肉產品者，第1次即處20萬元罰鍰、第2次處100萬元；外籍旅客若未能即時繳清罰鍰，將依法拒絕入境。
新北市動保處加強畜牧場及肉品市場防疫，主動採血監測2375頭次，另新北市除加強肉品市場與屠宰場消毒查核，去年共完成運豬車輛GPS查核近萬輛次、養豬場訪視逾千場次、肉品市場消毒8687車次，並落實健康聲明書查驗，全面阻斷疫病傳播鏈。
在畜牧場廚餘管理方面，現階段採「有條件餵養」制度，除有申請「廚餘再利用養豬戶」可設置溫度監控系統及廚餘車輛裝設GPS餵養外，其餘養豬戶均改以飼料餵養，轄內養豬場皆依規定落實廚餘高溫處理或全面轉型飼料餵養，並強化場區門禁、消毒與人車管制，共同守護產業安全。
動保處提醒民眾，切勿自行以廚餘餵豬，包括寵物豬，皆應以飼料餵養，違者以動物傳染病防治條例最高可處100萬元，合併飼料法最高可處400萬元罰鍰。
新北市動保處長楊淑方表示，春節送禮與旅遊期間切勿攜帶含肉類製品入境，購買食品時亦應詳閱成分標示，避免誤觸法規。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。