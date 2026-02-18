回娘家穿外套！初二北台灣濕冷直逼冷氣團 吳德榮揭放晴回暖時間點

今天大年初二，也是24節氣的「雨水」，北台灣今晨濕冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部有雲層正在通過，伴隨降水回波及降雨。台北測站降至14.5度，直逼大陸冷氣團標準。今晨各地區的平地最低氣溫約在11至14度。

白天起水氣減少，北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花、東仍有局部短暫雨。吳德榮說，北台灣白天氣溫微升仍偏涼，中南部白天舒適，各地早晚微冷。今天北部11至20度、 中部12至27度、南部14至29度、東部14至27度。

他說，明天大年初三起至下周一開工日，台灣附近由東北風轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適，逐日回暖至微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫仍偏低，日夜溫差大。周五初四起，西半部清晨及金、馬起霧的機率逐日提高，應注意交通安全。

吳德榮表示，下周二下午起另一波東北季風南下，北部及東半部轉雨降溫。但各國模擬仍很分歧，會繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。