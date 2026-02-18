聽新聞
0:00 / 0:00
回娘家穿外套！初二北台灣濕冷直逼冷氣團 吳德榮揭放晴回暖時間點
今天大年初二，也是24節氣的「雨水」，北台灣今晨濕冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部有雲層正在通過，伴隨降水回波及降雨。台北測站降至14.5度，直逼大陸冷氣團標準。今晨各地區的平地最低氣溫約在11至14度。
白天起水氣減少，北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花、東仍有局部短暫雨。吳德榮說，北台灣白天氣溫微升仍偏涼，中南部白天舒適，各地早晚微冷。今天北部11至20度、 中部12至27度、南部14至29度、東部14至27度。
他說，明天大年初三起至下周一開工日，台灣附近由東北風轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適，逐日回暖至微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫仍偏低，日夜溫差大。周五初四起，西半部清晨及金、馬起霧的機率逐日提高，應注意交通安全。
吳德榮表示，下周二下午起另一波東北季風南下，北部及東半部轉雨降溫。但各國模擬仍很分歧，會繼續調整，應持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。