春節連假逐日天氣1張圖秒懂！今北涼南熱 這日全台好天氣別錯過
今天大年初二，東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；中央氣象署表示，台南以北、宜蘭及花蓮清晨低溫約13至16度，高屏及台東17至18度。白天高溫方面，北部、宜蘭及花蓮約18至20度，感受較涼，台中至台南及台東22至24度，高屏25至26度，南北溫差稍大且中南部日夜溫差大。
降雨方面，今天迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而清晨至上午間桃園以北地區也有零星短暫雨機率。
離島天氣，澎湖多雲時晴，16至19度，金門晴時多雲，12至19度，馬祖晴時多雲，10至13度。
明天初三東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。周五初四水氣稍增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，桃園至苗栗平地及中南部地區為多雲到晴。
周六初五至下周一開工日各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。
下周二東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲。下周三至下周五東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚天氣亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲。
周日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。
