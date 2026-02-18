聽新聞
不斷更新／初二回娘家南北車流激增 國道18地雷路段曝
（5:15更新）
今天是春節連續假期大年初二，目前國道各區路段車流順暢，國道5號清晨5時已經出現南下車潮。高速公路局預估今天國道交通量為134百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。
高公局預判國道今天重點壅塞路段：
一、南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。
二、北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。
高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發，節省時間。
今天國道相關疏導措施包括：
一、匝道封閉：5-12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。
二、高乘載管制：13-18時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。
三、收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。
四、其他：開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
