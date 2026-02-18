遭林靜儀諷刺 醫：後悔選急診

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前轉述有名卅多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，醫師只能在急診協助動刀，無奈醫療正在崩壞中，被衛福部次長林靜儀以「夢到」反擊根本無此事。前晚他值除夕夜班，感嘆每當春節被無盡人潮淹沒時、在別人一家團圓時、描述基層狀況卻被政府官員指責時，都後悔選擇走急診醫學科。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前指出，聽聞有名卅多歲女性因劇烈頭痛、意識不清送醫，確診為蜘蛛網膜下腔出血須緊急開刀，卻在醫學中心密集的雙北地區，面臨無加護病房床位、無法轉院的困境，直指這是「醫療崩壞進行式」。

對此，林靜儀發文反擊，強調急救責任醫院的急診候床與加護病房空床狀況，醫事司每天都有監控掌握，「不必用夢到來寫文做新聞」。相關說法引發醫界反彈，多名醫師湧入林靜儀臉書留言回擊，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也發文指出，林靜儀過去曾以「小腦袋」形容前線急診醫師，質疑官方是否真正理解基層壓力。

除夕夜當天，「急診醫師碎碎念」再度發文，感嘆從醫廿多年幾乎未曾完整過年，總是在爆量病患與緊繃人力中度過，當描述基層狀況卻被政府官員指責時，都讓人後悔選擇急診醫學。但矛盾的是，每當成功從死神手中救回患者，又慶幸自己仍站在這條戰線。今年除夕夜，他依舊在急診室值班，只盼眼前疑似腸中風的患者能度過難關。