門診舒緩春節急診 初二迎高峰「關鍵觀察期」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
衛福部長石崇良（中）、健保署長陳亮妤（右二）日前到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師。圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良（中）、健保署長陳亮妤（右二）日前到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師。圖／聯合報系資料照片

為減緩往年春節期間急診壅塞情況，衛福部今年投入十六億鼓勵醫療院所、社區藥局開設門診。昨是大年初一，衛福部部長石崇良指出，台北區僅台大醫院急診候床數超過五十床，其餘醫學中心皆已降至卅床以下，過去候床數常破百床的新光、馬偕等，昨天的候床數甚至來到個位數。

不過，依照往年統計，春節急診人潮最高峰將會在初二，今將是鼓勵設置開設門診後，是否能舒緩急診的重點觀察日。

衛福部今年豪砸十六億開診獎勵金，今年各醫療院所的門診開設率提高，與去年相比，除夕到初四的開診率增加百分之十到百分之十八，今天為初二，醫院開診率與去年相比增加百分之廿五，增加家數為一一二家、診所增加百分之五，家數為四六三家、社區藥局增加百分之十二，家數為九○七家。

石崇良表示，依照往年的經驗，歷年急診就醫高峰多落在大年初二，其次依序為初三與初一，以去年為例，去年初二的急診就醫總人數約為四萬五千多人，今年的初二除了六都增設的十三家輕急症中心（ＵＣＣ）會提供服務以外，增設的春節門診也有望能疏散急診人潮，今天將是重點觀察期。

昨適逢初一，也是往年急診就醫高峰的其中一個時段。石崇良表示，昨盤點台北區的醫學中心急診候床數，僅有台大醫院約有五十多人候床，往年都是破百人以上，相較於台大醫院，其餘的台北區的醫學中心，急診候床數都降至卅床以下，部分甚至只有個位數，今年急診的狀況與往年相比明顯改善許多。

健保署署長陳亮妤表示，今年啟動十三處輕急症中心（ＵＣＣ），提供感冒、腸胃炎、輕微外傷等非緊急病況的即時處置，民眾下載「健保快易通」Ａｐｐ，可於「春節院所服務查詢」即可了解住家周邊醫療院所春節開診狀況。

