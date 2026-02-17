大樂透第115018期開獎

快訊

中央社／ 台北17日電

大樂透第115018期今晚開獎。中獎號碼為12、24、06、46、26、37，特別號36。

春節大紅包：45、27、18、06、30、36、07、32、16，春節小紅包：38

實際中獎獎號以台彩公布為準。

明北部涼冷局部低溫13度 初三起回溫中南部高溫上看28度

明天年初二，中央氣象署表示，明天持續受東北季風影響，須留意北部、東北部天氣偏涼，清晨台南以北至宜蘭花蓮低溫僅13至16度...

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

大灣區航空一班原訂前晚（周日/15日）由香港飛往台北的航班，由於桃園國際機場附近大霧，能見度一度只得300米，航機只能在新竹外海盤旋苦候天氣好轉。

不斷更新／初一走春國道下午11地雷路段曝 南下北返車流湧現

（14:35更新）

初一走春參拜地雷路段看這查 蘇花路廊最塞時間點曝

今天大年初一，各地湧現走春潮。交通部公路局表示，今天各大風景區、新春參拜易壅塞路段包括，台2線及台2乙線關渡至淡水東向路...

海象不佳 基隆-馬祖海運受阻 華信加開2架次班機

交通部民航局今天表示，馬祖地區連續兩天濃霧，15、16兩日共取消34架次航班，僅2架次正常飛航。今天民航機恢復正常飛航，...

24節氣「雨水」靠這飲食法補足免疫力 中醫師：關鍵在早餐食物溫度

明天24節氣「雨水」，意指氣溫逐漸回升、冰雪消融，水氣增加，降雨機率明顯提高。開業中醫師賴俊宏說，春天萬物復甦，病原體也...

