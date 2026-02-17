明北部涼冷局部低溫13度 初三起回溫中南部高溫上看28度

明天年初二，中央氣象署表示，明天持續受東北季風影響，須留意北部、東北部天氣偏涼，清晨台南以北至宜蘭花蓮低溫僅13至16度，高屏、台東17至18度；白天高溫北部至宜蘭、花蓮高溫可來到20度左右，高屏溫暖更上看26度。明天為習俗上的「回娘家」日，提醒民眾南來北往須留意溫差。

根據中央氣象署今日17時最新預報，預報員鄭傑仁表示，明天北部到宜蘭地區仍偏涼，其他地區則是早晚偏涼。清晨台南以北到宜花低溫13至16度，高屏、台東為17至18度。白天北部與宜花高溫則有18至20度、台中到台南與台東22至24度，高屏更溫暖高溫可來到25至26度。又明天基隆北海岸、東半部與恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

另外，因東北風偏強，氣象署於今天下午至明日晚間，持續針對13個縣市發布陸上強風特報。新北市與桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

鄭傑仁也表示，年初三開始到下周一開工日氣溫將逐步回升，初三、初四低溫近似，中部以北到宜花仍要留意12至16度的低溫、南部到台東低溫則在16至18，高溫將明顯回升，宜花高溫在21至23度間，北部與台東高溫22至24，中南部更溫暖高溫可來到25至28度。初三僅東半部有零星短暫雨，初四水氣則稍增，北海岸與大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴

鄭傑仁指出，周六年初五到下周一開工日，氣溫又會再回升，屆時北部高溫有望來到25度以上，中南部更有機會上看30度，但整體而言，年節期間仍要留意日夜溫差大。