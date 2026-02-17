飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

大灣區航空一班原訂前晚（周日/15日）由香港飛往台北的航班，由於桃園國際機場附近大霧，能見度一度只得300米，航機只能在新竹外海盤旋苦候天氣好轉。惟當盤旋約7個圈後，航機油量已不足支撐等候時間，只能折返香港入油。此航程已花約4個多小時，再加上入油及其他作業時間，該航班於今日（16日）凌晨再次啟航，最終逾7個多小時始飛抵台北。至於返程的HB707航班，亦因而順延至今日凌晨始返港。

涉事航班為大灣區航空HB706。該航班於前日晚上8時半在香港國際機場出發，原本個多小時的航程，卻因台北一帶泛起大霧，導致機場能見度太低，航班未能降落。依據航班追蹤網站flightradar24資料顯示，HB706在台灣新竹外海下降高度，並一直盤旋，繞了7個圈仍未能降落，最終只好返回香港國際機場。此時已為今日（周一/16日）凌晨零時45分。

客機於香港重新加油後，於凌晨2時15分再次踏上跑道啟航，最終在今日凌晨3時半左右，安全抵達台北桃園國際機場，全程7個多小時。至於回航的HB707航班，原訂為昨日（16日）晚上11時10分起飛，因而延至凌晨4時25分才於桃園啟程，並於清晨6時01分返抵香港。

有HB706座上客於折返香港後在網上訴苦，指坐了多個鐘頭，「真的不行，先下飛機了（全身超不舒服）」，又直言「包含我出發到機場的時間，我已經跟你們耗了9小時。我是香港飛台灣，不是飛澳洲，你們還好嗎？這次的事件我已經被此航空公司搞到身心俱疲…」

但有不少網民留言反指「難道航空公司有很想故意耍你嗎？桃機天氣爛也沒辦法啊」、「你都說了台灣天氣不好在空中盤旋沒油才折返香港，關航空公司什麼事？」

大灣區航空回覆查詢稱，前日（2月15日）編號HB706由香港往台北的航班，原定晚上10:15抵達台北，但由於在桃園國際機場附近遇上大霧，能見度低，影響航機降落，機長於是根據既定安全程序，先在空中盤旋，然而天氣情況並沒有改善，機長基於安全考慮，將航班折返香港加油，然後再飛往台北。

該航班於凌晨3:26抵達桃園國際機場。至於編號HB707由台北返回香港的航班亦因此要延遲出發，本公司為等候的乘客提供餐點及飲料，並安排他們改乘早一班航班回港。飛行安全是本公司首要任務，有關安排乃基於乘客安全的考慮，謹此就所帶來的不便向所有受影響的乘客致歉。

