初一走春參拜地雷路段看這查 蘇花路廊最塞時間點曝

今天大年初一，各地湧現走春潮。交通部公路局表示，今天各大風景區、新春參拜易壅塞路段包括，台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等，建議用路人出發前可先利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行資訊。

另外，公路局預估今天易壅塞快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。

主要城際道路則有：台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

公路局也說，蘇花路廊於清晨5時起南下車潮湧現，上午6時進入高峰，尖峰時段每小時交通量約維持900至1000輛；截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮為6595輛，北上花蓮往宜蘭942輛；上午10時經台9線蘇花改南下宜蘭蘇澳至花蓮崇德旅行時間約87分，北上崇德至蘇澳旅行時間約75分，目前整體行車順暢；公路局東區養護工程分局預估，今天南下方向車流量尚有約9000輛。

公路局東區養護工程分局持續預估路廊尖峰交通量與車多壅塞時段，蘇花路廊南下，明天初二全日交通量約1萬3300輛次，車多壅塞時段為上午6時至中午12時。

至於蘇花路廊北上，估周四初三全日交通量約1萬6000輛次，車多壅塞時段為上午10時至晚上9時；周五初四全日交通量約1萬9000輛次，車多壅塞時段為上午9時至翌日凌晨2時；周六初五全日交通量約2萬1000輛次，車多壅塞時段為上午10時至翌日凌晨1時。

公路局提醒用路人，安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或搭乘大眾運輸，於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP將發布路況資訊。