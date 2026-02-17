海象不佳 基隆-馬祖海運受阻 華信加開2架次班機

交通部民航局今天表示，馬祖地區連續兩天濃霧，15、16兩日共取消34架次航班，僅2架次正常飛航。今天民航機恢復正常飛航，但因基隆－馬祖海運亦因海象不佳，18日前恐無法投入疏運，民航局已經緊急協調航空公司加派班機，含正班機今日民航機預計可飛航18架次。

根據中央氣象署預報，今天東北風偏強，氣象署針對全台包含離島14個縣市發布陸上強風特報，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

民航局指出，基隆－馬祖海運因海象不佳，18日前恐無法投入疏運，民航局已緊急協調航空公司加開班機，並向國防部申請軍機支援疏運。目前華信航空確定將加開2架次松山－南竿班機，含正班機今日民航機預計可飛航18架次，國防部軍機亦已自本島起飛，預計午後疏運馬祖旅客返回本島，全日估計可疏運旅客近1500人次。