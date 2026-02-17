聽新聞
0:00 / 0:00
海象不佳 基隆-馬祖海運受阻 華信加開2架次班機
交通部民航局今天表示，馬祖地區連續兩天濃霧，15、16兩日共取消34架次航班，僅2架次正常飛航。今天民航機恢復正常飛航，但因基隆－馬祖海運亦因海象不佳，18日前恐無法投入疏運，民航局已經緊急協調航空公司加派班機，含正班機今日民航機預計可飛航18架次。
根據中央氣象署預報，今天東北風偏強，氣象署針對全台包含離島14個縣市發布陸上強風特報，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
民航局指出，基隆－馬祖海運因海象不佳，18日前恐無法投入疏運，民航局已緊急協調航空公司加開班機，並向國防部申請軍機支援疏運。目前華信航空確定將加開2架次松山－南竿班機，含正班機今日民航機預計可飛航18架次，國防部軍機亦已自本島起飛，預計午後疏運馬祖旅客返回本島，全日估計可疏運旅客近1500人次。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。