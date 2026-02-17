香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。圖／123RF
正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。圖／123RF

春節聚餐或年後春酒，餐桌上常會出現香腸、臘肉、培根等煙燻肉品，開業精神科醫師楊聰財說，正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。

楊聰財說，香腸、臘肉、培根在製作過程中，蛋白質會被分解產生大量酪胺，食物放得愈久、發酵玉完全，酪胺含量通常也愈高。除煙燻肉品外，起司、乳酪、優格、紅酒、啤酒、泡菜、味噌、醬油、酵母製品，甚至香蕉、酪梨與雞肝等食物，也屬高酪胺食物。

楊聰財說，一般人的腸道與肝臟中的「單胺氧化酶」會將酪胺迅速分解，不致進入血液循環。如果患者正在服用抑制MAO活性的藥物，酪胺無法被正常代謝，便可能大量進入血液，刺激交感神經系統，使腎上腺素與正腎上腺素釋放增加，導致血壓突然飆升、心跳加快、劇烈頭痛、胸悶胸痛、噁心嘔吐、流鼻血、視力模糊，甚至意識混亂。若血壓在短時間內急遽上升，恐引發高血壓危象，危及生命。

常見抑制MAO的藥物，如部分抗憂鬱藥，像Moclobemide及傳統MAO抑制劑；巴金森氏症治療藥物，如Selegiline、Rasagiline；抗生素Linezolid及Isoniazid，以及部分癌症治療藥物如Procarbazine等。

此外，含有擬交感神經刺激成分的藥物，如pseudoephedrine的止鼻塞或感冒藥，若與MAO抑制劑併用，也可能使血壓升高風險加倍。因此，用藥期間務必主動告知醫師與藥師所有正在服用的藥物與保健食品。

楊聰財說，使用這類藥物時，不至於「完全禁止」吃香腸臘肉，而是需要控制吃進去的量，少量、偶爾品嚐風險相對較低，若一次大量攝取，如吃掉整盤熟成肉品，風險就會顯著增加。同時也應避免吃長時間熟成或發酵食品，並選擇新鮮現做的食物，避免食用放置過久的剩菜。

他提醒，即使已經停用MAO抑制類藥物，也應持續限制高酪胺飲食至少兩周，因為酵素活性恢復需要時間。憂鬱症患者、巴金森氏症患者、癌症治療中或住院使用Linezolid的族群更需提高警覺，乳酪效應雖然發生率不高，但一旦發生後果可能相當嚴重。

