初一走春屏鵝公路爆車潮 警實施調撥車道及長綠號誌

大年初一民眾走春、旅遊，通往台東及墾丁的屏鵝公路也湧現車潮。今天上午7至8時監測車流已達2757 PCU（小客車當量），超過道路容量。屏東縣警察局7時起即啟動疏導應變，上午8時48分起實施南下調撥車道措施，並整合智慧交控與事故快排機制等疏導交通。

警方於8時48分啟動台1線水底寮至嘉和路段（436.5至445.5公里）南下調撥車道，將北上內側車道供南下車流使用；同時配合林邊交流道分流措施，將國道南下車潮引導至台17線，分散車流。

警方同時啟用「智慧號誌交控系統」，針對台1線主要路段，實施全線360秒長綠號誌連鎖，並於易壅塞路段機動部署疏導崗位，由員警採手控號誌即時調整，提升車流通過率、降低回堵。

警方也編組「交通快暢部隊」，針對易壅塞路段、熱門景點及大型活動周邊，強化事故快速排除與交通導引，爭取黃金處置時間，讓車流可以更快恢復順暢。

縣警局亦推出「春節不踩雷（屏東車潮＆活動交通）」交通資訊網頁」，整合屏鵝公路即時路況預警、調撥車道管制動態、替代道路視覺化導引，並串聯Google Maps提供觀光景點及大型活動停車場「一鍵導航」服務。

網站也提供屏東市、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉4大年街導引資訊，協助民眾快速抵達停車地點，減少繞路尋位與違停併排情形，民眾可在警察局及交通隊臉書粉專點擊網頁連結。 屏東縣警局推出交通資訊網頁懶人包，供民眾出遊可一鍵導航。圖／警方提供