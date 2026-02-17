春節健康不打烊 卓榮泰訪視社區藥局

台灣邁入超高齡社會，春節期間醫療院所多休診，社區藥局成為民眾第一線健康守門員。

行政院長卓榮泰上午到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師，肯定社區藥局在慢性病處方調劑、自我藥療諮詢與突發不適用藥建議上的專業角色，並表示政府將持續支持藥師專業發展，強化基層醫療量能。

中華民國藥師公會全聯會指出，今年春節9天連假，全國藥局平均開業率達48%，近半數藥局持續營業，協助分擔醫療院所壓力。面對高齡化與慢性病人口增加，社區藥局的重要性日益凸顯，將持續守護全民用藥安全。 行政院長卓榮泰（右二）上午到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師，肯定社區藥局在慢性病處方調劑、自我藥療諮詢與突發不適用藥建議上的專業角色，並表示政府將持續支持藥師專業發展，強化基層醫療量能。記者林伯東／攝影 行政院長卓榮泰（中）上午到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師，肯定社區藥局在慢性病處方調劑、自我藥療諮詢與突發不適用藥建議上的專業角色，並表示政府將持續支持藥師專業發展，強化基層醫療量能。記者林伯東／攝影 行政院長卓榮泰（中）上午到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師。記者林伯東／攝影 衛福部長石崇良（中）、健保署長陳亮妤（右二）上午到保德明水藥局，慰勉春節堅守崗位的藥師。記者林伯東／攝影