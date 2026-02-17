今天初一蘇花南下湧車潮 公路局估今尚有9千輛車流

今天是春節連假第4天，也是大年初一，宜花地區陰雨，蘇花路廊清晨5時起湧現南下車潮，6時達高峰，每小時約900至1000輛，截至上午10時南下已逾6500輛，整體仍維持順暢。

公路局東區養護工程分局表示，今南下車流自清晨逐步增加，截至上午10時，宜蘭往花蓮累計6595輛，北上花蓮往宜蘭僅942輛。旅行時間方面，經台9線蘇花改，南下蘇澳至崇德約87分鐘，北上約75分鐘。公路局東區養護工程分局預估，今日南下尚有約9000輛車潮待消化。昨天除夕，南下承接1萬71輛、北上4332輛，尖峰時段1小時約400至500輛，整體行車順暢。另宜蘭清水地熱今天啟動停車場總量管制，實施一出一進。

公路局公布後續疏運預測，18日初二南下全日約1萬3300輛，易壅塞時段為6時至12時；北上部分，19日初三約1萬6000輛、10時至晚上9時車多，20日初四約1萬9000輛、9時起至翌日2時壅塞，21日初五更上看2萬1000輛，預估10時至隔天凌晨1時為高峰。

東工分局同步啟用「蘇花即時通」LINE官方帳號，提供即時路況、停車場、廁所與加油站資訊，並推出「蘇花小學堂（問卷連結- https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid ）」抽獎活動，鼓勵民眾離峰通行。

公路局提醒用路人儘量選擇離峰時段或搭乘大眾運輸，交控中心將視交通狀況調整號誌並配合警力疏導，也會透過CMS與相關APP即時發布路況，協助返鄉與出遊民眾安全順行。 今天是春節連假第4天，蘇花路廊清晨5時起湧現南下車潮，6時達高峰，每小時約900至1000輛，整體交通仍維持順暢。圖／宜蘭警方提供 今天是春節連假第4天，蘇花路廊清晨5時起湧現南下車潮，6時達高峰，每小時約900至1000輛，整體交通仍維持順暢。圖／宜蘭警方提供