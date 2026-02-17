快訊

揪眾喝酒變頻繁獨飲 醫師提醒注意心理狀況

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
當飲酒已開始影響睡眠、情緒或隔天的行程規畫，或伴隨低落、焦慮、失去動力等情緒變化，就值得特別留意。示意圖。本報資料照片

農曆春節聚會多，高油高鹽的豐富桌菜加上酒精，容易引發腸胃不適、血壓波動或睡眠品質下降，醫師呼籲均衡飲食與適度補充水分，若以酒精做情緒出口，恐讓情緒與生活狀態愈來愈失控。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，春節期間熬夜與聚會增加，容易打亂作息，有些民眾同時出現情緒煩躁、失眠或身體不適，卻誤以為只是「過年累了」。對於平時與家人關係較疏離、互動張力較高，或情緒本就壓力較大的民眾，更可能在年節期間出現過量飲酒、反覆追酒，甚至隔天需要再喝一杯「回魂酒」才能清醒的情形。

當飲酒已開始影響睡眠、情緒或隔天的行程規畫，或伴隨低落、焦慮、失去動力等情緒變化，就值得特別留意。臨床上，若飲酒逐漸轉為獨自進行、作為紓解壓力或情緒的主要方式，往往代表當事人缺乏有效的壓力調適策略，或正經歷憂鬱、焦慮等心理困擾，這與節慶聚會中的社交飲酒，其意義其實並不相同。酒精若成為唯一的出口，反而可能讓情緒與生活狀態愈來愈失控。

蘇柏文說，若發現自己或家人飲酒量明顯增加、情緒持續低落，或生活功能受到影響，不妨及早尋求專業協助。目前已有醫療院所提供酒精使用相關的藥物與整合治療，協助民眾減少依賴、穩定情緒，為新的一年開啟不同的生活節奏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

