快訊

超玄！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 手中紅繩「2度劇烈抖動」險站不穩

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，止痛藥的主成分「乙醯胺酚」若過量，可能造成肝臟負擔，嚴重甚至引發急性肝損傷。本報資料照片
止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，止痛藥的主成分「乙醯胺酚」若過量，可能造成肝臟負擔，嚴重甚至引發急性肝損傷。本報資料照片

春節連假親友團聚、飲食豐盛，卻也成了不少人身體不適的高峰期。頭痛、牙痛、肌肉痠痛一來，許多人順手吞顆止痛藥，甚至直接拿親友「剩下的藥」應急，卻可能在無意間埋下健康風險。衛福部食藥署提醒，止痛藥若使用不當，輕則傷肝傷胃，重則引起急性肝損傷。

止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，不少民眾平時因頭痛或慢性疼痛，會服用含乙醯胺酚成分的止痛藥。一旦感冒發燒，又會同時喝沖泡式感冒熱飲或退燒藥，卻沒注意這些藥品往往含有「相同成分」，導致短時間內攝取劑量超標，成人一天最高劑量為4000亳克，市售止痛藥一顆約含有500毫克乙醯胺酚、綜合感冒藥內一顆也約含有100毫克到500毫克不等的乙醯胺酚。乙醯胺酚若過量，可能造成肝臟負擔，嚴重甚至引發急性肝損傷。

食藥署提醒止痛藥雖是常見成藥，但並非吃愈多效果愈好，每日安全上限一定要特別留意。此外，部分民眾對特定止痛藥成分過敏，卻因未諮詢專業人員，自行更換類似藥物，反而誘發皮疹、呼吸困難等過敏反應，嚴重時甚至可能休克。

食藥署呼籲，年節身體不適時，應先向醫師或藥師諮詢，清楚說明自己正在服用的藥品與過敏史，用藥前也要詳讀藥袋標示與仿單，確認成分是否重複，切勿自行加量或混搭服用。

食藥署 感冒 頭痛

延伸閱讀

在晚餐湯裡加一小撮 「意想不到的食材」有效對抗感冒和消腫

感冒才知懷孕…醫檢查見「已開6指」 陸女產下男嬰驚：以為只是胖了

酸種麵包真的比較健康？專家解析其優勢與限制：關鍵不在名稱

除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

相關新聞

北部宜蘭濕涼到明天 初三全台放晴回暖 初四水氣再增

今明兩天東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，北部、宜蘭整天偏濕涼，南來北往留意溫差。初三東北季風減弱，...

北東今天溼答答又降溫 初三起天氣才好轉 日夜溫差加大

今天大年初一，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起受東北季風影響，北部及東部為陰有局部短暫陣雨的天氣，氣溫也明顯下滑...

初一急診迎高峰 台大醫院候床仍逾50人 石崇良：初二成關鍵觀察日

春節連假第四天，正逢初一，家戶出門走春，國道一早就出現「紫爆」路段，今天也是往年春節急診壅塞的高峰期；衛福部部長石崇良今...

遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫後悔當初選急診

臉書粉專「急診醫師碎碎念」昨值除夕夜班，感嘆每年過年都被無盡的人潮淹沒，每當春節、無法與家人團圓時，都後悔選擇「急診醫學...

馬斯克讀希臘史詩、比爾蓋茲看林肯傳記 16本混亂年代推薦書單

你有多久沒有讀書了？在資訊爆炸的年代，AI可以幫助你深入想理解的議題，但頂尖領導者卻正透過書籍，讓自己不再偏食，並透過經典，掌握歷史的節奏，不因一時的變動而焦慮。商周發現，大家正在看希臘史詩、跟林肯學習，也觀察歷史規律，為進入這個新世界做好準備。十六本書籍，一定有一本適合你。

不斷更新／初一走春國道車流激增 一早塞翻「紫爆」

（9:59更新）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。