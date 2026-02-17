超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭
春節連假親友團聚、飲食豐盛，卻也成了不少人身體不適的高峰期。頭痛、牙痛、肌肉痠痛一來，許多人順手吞顆止痛藥，甚至直接拿親友「剩下的藥」應急，卻可能在無意間埋下健康風險。衛福部食藥署提醒，止痛藥若使用不當，輕則傷肝傷胃，重則引起急性肝損傷。
止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，不少民眾平時因頭痛或慢性疼痛，會服用含乙醯胺酚成分的止痛藥。一旦感冒發燒，又會同時喝沖泡式感冒熱飲或退燒藥，卻沒注意這些藥品往往含有「相同成分」，導致短時間內攝取劑量超標，成人一天最高劑量為4000亳克，市售止痛藥一顆約含有500毫克乙醯胺酚、綜合感冒藥內一顆也約含有100毫克到500毫克不等的乙醯胺酚。乙醯胺酚若過量，可能造成肝臟負擔，嚴重甚至引發急性肝損傷。
食藥署提醒止痛藥雖是常見成藥，但並非吃愈多效果愈好，每日安全上限一定要特別留意。此外，部分民眾對特定止痛藥成分過敏，卻因未諮詢專業人員，自行更換類似藥物，反而誘發皮疹、呼吸困難等過敏反應，嚴重時甚至可能休克。
食藥署呼籲，年節身體不適時，應先向醫師或藥師諮詢，清楚說明自己正在服用的藥品與過敏史，用藥前也要詳讀藥袋標示與仿單，確認成分是否重複，切勿自行加量或混搭服用。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。