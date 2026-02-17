嘉醫營養師傳授年節零食挑選原則 掌握4大原則 解饞無負擔
年節期間家家戶戶少不了零食相伴，但如何吃得健康成為民眾關心的課題。衛生福利部嘉義醫院營養科主任林資淳表示，挑選年節零食應掌握「低糖、低油、少鹽、高纖」四大原則，讓大家在享受美味之餘，也能兼顧身體健康 。
林資淳建議，優質的零食首選無調味堅果，如腰果、葵瓜子等，並以低溫烘焙、非油炸方式製作，以保留完整營養。水果方面則推薦新鮮的奇異果、木瓜、芭樂，或無添加糖的天然果乾。此外，小魚乾、蝦乾等高蛋白零食，以及鮮菇餅、海苔、少調味的茶酥也是不錯的選擇 。
針對傳統常見的甜食，林資淳提供聰明的替代方案；建議民眾可以用椰棗、紅棗等天然甜味取代加工糖果，並以烘烤餅乾取代麻粩、寸棗或花生糖等油炸零食。若食用風味濃郁的糕點，建議與家人分享、淺嘗即止，並搭配無糖茶飲或黑咖啡來解膩。
在購買零食時，民眾應仔細查看成分標示，優先選擇成分單純、少添加物且無油耗味的產品。林資淳提醒，挑選零食應以天然為原則，製造日期愈接近購買日愈好。除了聰明吃零食，過年期間也別忘了多攝取蔬菜、多喝水並維持運動，才能讓養生之道更加全面。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。