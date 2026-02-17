北部宜蘭濕涼到明天 初三全台放晴回暖 初四水氣再增

今明兩天東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，北部、宜蘭整天偏濕涼，南來北往留意溫差。初三東北季風減弱，降雨逐漸減少，東半部有零星降雨，西半部多雲到晴天氣型態。周五初四水氣增多，大台北和東半部降雨增多，桃園以南不受影響、仍是多雲到晴天氣。

今天大年初一，東北季風影響之下，迎風面的北部、東半部地區出現局部或零星降雨，鄭傑仁表示，另外有些中層水氣通過，因此台中以北地區因此偶爾有些局部或零星降雨。

鄭傑仁說，預計東北季風影響今明兩天，周四初三開始東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，不過早晚還是偏涼的天氣。周五初四水氣稍微增加，因此大台北、東半部地區降雨稍微增多一些，不過周六初五至開工日整體降雨又會減少，回復到東半部零星降雨、西半部多雲到晴可見陽光天氣。

目前天氣，鄭傑仁表示，東北季風影響，北部、東半部地區雲量偏多，台灣北方由北而南走向的雲街，代表東北季風影響，冷空氣由北方輸送到台灣附近。此外，有雲系從華南由西向東移動到台灣上空，即中層水氣，因此也會帶來一些局部降雨。

他說，在基隆北海岸、宜蘭地區有地形迎風面東北季風帶來的降雨之外，有些回波從早上陸陸續續通過中部以北的平地，包括台中、台北地區，南部地區沒有回波、暫時沒有出現降雨情況。

今天天氣方面，鄭傑仁說，桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部零星降雨，中層水氣影響之下，竹苗、中部地區、南部山區偶爾還是出現零星降雨，南部平地多雲到晴。

今天溫度方面，鄭傑仁表示，北部、宜蘭整天偏涼，高溫只有18至20度左右，花蓮高溫也只有22度，中部地區高溫24度。台南25至26度，不過在高屏地區高溫可以來到28度。台東高溫25度，宜蘭、花蓮相對偏涼一些。西半部低溫14至15度，東半部18至20度，宜蘭15度左右。各地早晚偏涼，中南部更是早晚溫度偏低，白天之後溫度也會有所回升。

降雨趨勢，鄭傑仁說，明天初二水氣量相對今天有所減少，不過在上午之前，桃園以北仍有零星降雨機率，除此之外，東半部、恆春半島還是有零星降雨。周四初三水氣更為減少，西半部大致上多雲到晴可見陽光的天氣，東半部、恆春半島還是有一些零星降雨機會。

鄭傑仁表示，周五初四整體水氣量稍微增加一些，因此大台北地區、東半部、恆春半島可能降雨稍微增加，降雨機率提高，雲量也會有所增加，不過在桃園以南地區維持多雲到晴天氣型態。北部山區可能有零星降雨。周六初五到開工日水氣更為減少、溫度回升，西半部地區多雲到晴天氣型態，東半部地區仍有零星降雨。

溫度趨勢，鄭傑仁表示，今天北部、宜蘭整天溫度18度左右，感受濕涼，中部、花東20至22度。至於南部，高屏溫度會稍微高一些，台南稍微偏低，不過高溫大致上都在25度以上。南北溫差大，南來北往特別留意。明天東北季風還是影響，因此北部、宜蘭溫度整天偏涼，東部偏涼、高溫20度左右，中南部地區高溫有機會來到22度以上。

鄭傑仁表示，周四之後隨著東北季風減弱，各地溫度逐漸回升。周五至下周一各地高溫有機會來到22度以上，甚至周日這天各地高溫24度以上，感受上舒適溫暖。但各地早晚低溫16至18度之間，日夜溫差偏大，特別是周四之後。周日馬祖地區留意低雲或霧影響能見度，交通往返注意航班資訊。 初一天氣小叮嚀。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 初一天氣。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供