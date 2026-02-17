初一急診迎高峰 台大醫院候床仍逾50人 石崇良：初二成關鍵觀察日
春節連假第四天，正逢初一，家戶出門走春，國道一早就出現「紫爆」路段，今天也是往年春節急診壅塞的高峰期；衛福部部長石崇良今參訪內湖保德明水藥局時表示，截至今天上午8時為止，台北地區醫學中心僅台大醫院候床數超過50人，其餘醫學中心都已降至30床以下，新光、馬偕等候床數甚至在個位數，今雖是急診高峰，但最高峰期將在「初二」，明天將是觀察重點。
為緩解急診壅塞，衛福部今年投入16億，鼓勵基層診所、社區藥局開診，行政院長卓榮泰、石崇良、健保署長陳亮妤等今參訪內湖保德明水藥局，醫院今年初一的開診率增加25％、西醫診所增加3%、社區藥局增加10％。
石崇良表示，盤點台北地區醫學中心的急診候床，僅有台大醫院在50多人左右，仍是目前台北區急診壓力相對大的醫院之一，不過，其餘醫學中心都已降至30床以下，部分甚至僅個位數，包括過去春節常出現壅塞的新光醫院、馬偕醫院，今年狀況皆比往年明顯改善，與過去動輒上百人候床的情形相比，整體住院調度順暢許多。
石崇良表示，依照往年的經驗，歷年急診就醫高峰多落在大年初二，其次為初三與初一。以去年為例，初二全國急診量曾衝上約4萬5千人次；今年因除夕前一日適逢周日，基層診所休診較多，小年夜的急診量約3萬人次，整體仍低於往年人次，今年鼓勵醫療院所於春節期間看診，是否能妥適舒緩急診壅塞，初二將是重點關鍵期。
藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，在藥師公會全聯會動員下，全國約有2千多家藥局於假期開業，約占4分之1，數量較往年倍增，讓民眾能在社區就近取得藥品與用藥諮詢，減少因輕症湧入醫院。
健保署署長陳亮妤表示，今年啟動13處輕急症中心（UCC），提供感冒、腸胃炎、輕微外傷等非緊急病況的即時處置。打開「健保快易通」App中，特別設置「春節院所服務查詢」即可了解住家周邊是否有醫療院所於春節開診。
