全台最「蝠」氣的國家公園 雪霸管理處廣邀民眾來走春集福

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
架設於雪見的大型蝙蝠屋有多種型式的棲息空間設計,可吸引不同棲息喜好的蝙蝠種類入住。圖／雪霸國家公園管理處提供
架設於雪見的大型蝙蝠屋有多種型式的棲息空間設計，可吸引不同棲息喜好的蝙蝠種類入住。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園擁有國內最高的蝙蝠多樣性，雪霸國家公園管理處強調蝙蝠自古便被視為福氣的象徵，雪霸園區是認識「福氣動物」蝙蝠與高山生態的最佳場域，歡迎民眾在春節假期走進山林，感受全台最具「蝠」氣的國家公園魅力。

雪管處表示，農曆春節連假是闔家出遊、走春納福的最佳時節，雪霸國家公園是座高山型國家公園，園區擁有國內最高的蝙蝠多樣性，蝙蝠自古便被視為福氣的象徵，「蝠」與「福」同音，代表吉祥與好運。除了文化上的美好寓意，蝙蝠在自然生態中更是森林的重要守護者，牠們以昆蟲為食，能有效控制森林害蟲，維持生態系平衡，並協助降低農作物病蟲害、提升作物產量，對人類生活與自然環境皆有莫大貢獻。

冬季因昆蟲資源減少，許多蝙蝠會進入冬眠或進行短時間的日休眠，為提供牠們安全穩定的棲息環境，雪霸國家公園在汶水、武陵、觀霧、雪見等4處遊客中心周邊設置蝙蝠屋，目前已記錄有11種蝙蝠會來利用，展現雪霸國家公園優良的生態環境與長期保育成果。

雪管處指出，為迎接春節並增添走春樂趣，雪霸國家公園農曆初一至初六推出「蝠氣迎春」限定活動。民眾只要到汶水園區及武陵、觀霧、雪見等3處遊憩區遊玩，與園區內的蝙蝠屋合影，並至遊客中心服務台出示合照及臉書打卡畫面，即可兌換雪霸特製紅包袋1個，或蝙蝠造型生態解說摺頁1份。每日各限量10份，數量有限，換完為止。

雪管處邀民眾在新春佳節走進雪霸國家公園，與「福氣蝙蝠」一起迎新年，從山林中集滿好運，也一同認識保護國家公園豐富而珍貴的生物多樣性。另外，雪管處將於2月18日大年初二至2月22日初六，一連5天在苗栗大湖的汶水遊客中心第一視聽室舉辦「雪霸風華原舞躍動」原住民傳統歌舞展演，每天3場展演時間為上午10點30分、下午1點、2點30分，每場約1小時，全程免費自由參加，歡迎大家來共度富有原民文化氣息的新春假期。

雪管處表示只要和蝙蝠屋合照,就可到各遊客中心兌換蝙蝠造型生態解說摺頁一份,農曆初一到初六,每天限量10個,送完為止。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處表示只要和蝙蝠屋合照，就可到各遊客中心兌換蝙蝠造型生態解說摺頁一份，農曆初一到初六，每天限量10個，送完為止。圖／雪霸國家公園管理處提供
原住民歌舞熱情開演,原舞躍動展現原住民文化魅力,洋溢春節歡樂氛圍。圖／雪霸國家公園管理處提供
原住民歌舞熱情開演，原舞躍動展現原住民文化魅力，洋溢春節歡樂氛圍。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸園區「走春到雪霸,等你來集福」活動,提供紅包袋及蝙蝠造型解說摺頁供民眾兌換,大年初一至初六每天限量各10個。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸園區「走春到雪霸，等你來集福」活動，提供紅包袋及蝙蝠造型解說摺頁供民眾兌換，大年初一至初六每天限量各10個。圖／雪霸國家公園管理處提供
金黃鼠耳蝠全身毛髮為黃色,十分亮麗與特別。圖／雪霸國家公園管理處提供
金黃鼠耳蝠全身毛髮為黃色，十分亮麗與特別。圖／雪霸國家公園管理處提供
只要和蝙蝠屋合照,就可到各遊客中心兌換紅包袋一個,農曆初一到初六每日限量10個,送完為止。圖／雪霸國家公園管理處提供
只要和蝙蝠屋合照，就可到各遊客中心兌換紅包袋一個，農曆初一到初六每日限量10個，送完為止。圖／雪霸國家公園管理處提供

