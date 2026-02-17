快訊

北東今天溼答答又降溫 初三起天氣才好轉 日夜溫差加大

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天的天氣預報。圖／天氣風險公司提供

今天大年初一，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起受東北季風影響，北部及東部為陰有局部短暫陣雨的天氣，氣溫也明顯下滑轉涼，預測氣溫約15至17度，體感偏濕涼。

中南部清晨夜晚雖有局部霧或低雲影響，但他說，白天起可轉為晴時多雲的天氣，白天舒適偏暖、早晚有涼意，高溫約22至28度，低溫約14至18度。另受輻射冷卻作用下，中南部局部沿海空曠或近山平地清晨的低溫也不亞於北部，留意溫差變化。

林孝儒表示，這樣的東北季風影響將持續至明天初二，隨北方乾空氣移入，迎風北部至東部雖仍偏陰沉天氣，但降雨可望明顯減緩，轉為零星短暫陣雨。

周四初三起東北季風減弱後，林孝儒表示，延續至周日初六，台灣附近的底層大氣環境將漸轉為高壓迴流主導，為偏東至東南風，各地氣溫為逐日回升偏暖趨勢，高溫普遍會到20度以上、低溫約15至19度；但沿海空曠、近山郊區及縱谷地形等區域低溫往往更低，日夜溫差加大，仍需留意保暖。

天氣方面，他說，各地多為晴時多雲的穩定型態，迎風東部仍可能有地形性短暫陣雨，但多為間歇性降雨，陽光仍有露臉機會，整體連假後段大致適合安排戶外活動。

另外，連假後期仍有些微小幅變化，林孝儒表示，周四入夜至周五上半天，大台北迎風側到東北部不排除再有一段短暫陣雨；周末不穩定條件遠離後，北部至東北部可望回晴，但由於東南風進一步增強，轉為迎風側的花東地區降雨機率也會提高。收假返程若遇雨影響視線，留意行車安全與路況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

