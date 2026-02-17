與稻田農耕有關地名 五股、六甲、七張都在內

稻米是台灣農業發展重要核心，台灣有許多地名與稻米、農田及耕作有關，五股、六甲、七張都在內，農業部農糧署整理出鮮活歷史典故，可看出人與土地深厚連結情感。

根據農糧署提供的資料，台灣與米有關的名有下列6種歸類。

一、墾植組織：漢人為開發廣大的土地，往往多人通力合作，出錢、出人、出力，建立責任分配制，或集資出「股」，或大家「分」配，或幾「腳」分擔，宜蘭則稱為結。

以「股」為地名的有台北五股、台南七股；以「份」為名的有苗栗頭份；以「腳」為名的有台南六腳；以結名的有宜蘭一結、二結到三十九結。

二、防禦措施：先來台，為了取得土地，常與原住民發生衝突所以築許多防禦工事，有的「圍」農庄，有的圍木「柵」，有的建土「堵」牆，有的築「城」牆，有的與原住民立「石牌」、「土牛（即土堆）」為界。

以「圍」為地名的有宜蘭壯圍、淡水竹圍；以「柵」為名的有台北木柵、桃園大溪內柵；以「堵」為名的有新北五堵到八堵；以「城」為名的有宜蘭頭城、台北土城、彰化大城、屏東車城；以「石牌」為名的就是台北石牌；以「土牛」為名的有桃園楊梅土牛伯公廟、台中石岡有土牛番地界。

三、耕地單位：漢人為劃分土地，分配耕作，以面積大小作為繳租、納稅依據，單位有「甲」位，一甲是十分，大約一公頃，也有「張」或「張犁」，一隻牛搭配一張犁，可耕作五甲田地。

以「甲」為名的有台南二甲、六甲，高雄鳳山五甲；以「張犁」為名的有台北三張犁、六張犁，彰人田中十張犁，台中三十張犁（即北屯）；以「張」為名的有新店七張、十四張。

四、水利設施：稻田需要許多水，所以依「池」、傍「水」、臨「塘」、開「埤」、鑿「圳」、興建「汴」頭（水門）。

以「池」、「塘」為名的有台東池上、南投魚池、彰化竹塘；以「水」為名有彰化二水、嘉水上；以「埤」為名的有彰化埤頭、雲林大埤；以「圳」為名的有三峽圳頭；以「汴」為名的有台北板橋四汴頭、彰化秀水三汴頭。

五、集散場所：種稻農具與設施的供應或集散中心，自然形成聚落，帶動農村發展，所以「犁」、「埕（曬穀場）」、「水碓（磨米器具）」、「土庫（方形米倉）」、「古亭（圓形米倉）」都可成為地名，「田」更是大眾化地名。

以「犁」為名的有新北泰山犁頭窠；以「埕」名有台北大稻埕；以「水碓」為名的有口中南屯水碓；以「土庫」為名的有雲林土庫；以「古亭」為名的有台北古亭；以「田」為名的有彰化田中、田尾，屏東竹田、田寮。

六、其他：大地主專門向佃農收租的辦公室稱公館，台北及苗栗都有公館地名；官員召募佃農開墾的村落稱為「官佃」，台南官田的的原名就是「官佃」；豐原是因葫蘆墩圳的水秀之賜，以物產「豐」饒，沃野平「原」而得名。